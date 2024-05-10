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«Он был лучшим из нас». Свечников поддержал Кочеткова после 3-го поражения от «Рейнджерс»

«Он был лучшим из нас». Свечников поддержал Кочеткова после 3-го поражения от «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, после поражения своей команды в сегодняшнем третьем матче серии полуфинала Восточной конференции от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ), высказался об игре своего одноклубника и соотечественника Петра Кочеткова, впервые занявшего место в воротах «ураганов» в нынешнем плей-офф.

«Он был нашим лучшим игроком сегодня. Он отразил множество бросков. Очевидно, что ему было сложно после того, как он пропустил месяц. Вероятно, он нервничал, но он был невероятен сегодня», — приводит слова Свечникова официальный сайт „Каролины“.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, в сегодняшней игре 24-летний Кочетков отметился 22 сейвами. Свечников же, в свою очередь, записал на свой счёт заброшенную шайбу и ассистентский балл.

«Каролина» уступает 0-3 в серии и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5)     1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5)     2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5)     2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)    
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