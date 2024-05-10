«Он был лучшим из нас». Свечников поддержал Кочеткова после 3-го поражения от «Рейнджерс»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, после поражения своей команды в сегодняшнем третьем матче серии полуфинала Восточной конференции от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ), высказался об игре своего одноклубника и соотечественника Петра Кочеткова, впервые занявшего место в воротах «ураганов» в нынешнем плей-офф.
«Он был нашим лучшим игроком сегодня. Он отразил множество бросков. Очевидно, что ему было сложно после того, как он пропустил месяц. Вероятно, он нервничал, но он был невероятен сегодня», — приводит слова Свечникова официальный сайт „Каролины“.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, в сегодняшней игре 24-летний Кочетков отметился 22 сейвами. Свечников же, в свою очередь, записал на свой счёт заброшенную шайбу и ассистентский балл.
«Каролина» уступает 0-3 в серии и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли.
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