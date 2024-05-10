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Каждой из трёх звёзд матча «Каролина» — «Рейнджерс» был признан россиянин

Каждой из трёх звёзд матча «Каролина» — «Рейнджерс» был признан россиянин
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Этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

По итогам встречи НХЛ определила трёх лучших игроков матча. Примечательно, что каждой из трёх звёзд прошедшей игры оказались россияне.

Первой звездой был признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 45 бросков по своим воротам.

Звание второй звезды досталось нападающему нью-йоркцев Артемию Панарину, чей гол в овертайме и предрешил исход встречи.

Третьей звездой признали форварда «Каролины» Андрея Свечникова, записавшего на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5)     1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5)     2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5)     2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)    
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