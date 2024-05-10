Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Нефтехимика» рассказал, против каких нападающих КХЛ сложнее всего играть

Защитник «Нефтехимика» рассказал, против каких нападающих КХЛ сложнее всего играть
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов отметил нападающих КХЛ, против которых сложнее всего играть.

«Сейчас в КХЛ сложнее всего играть против Никиты Гусева, Владимира Ткачёва, Рида Буше.

Когда то в СКА была тройка Шипачёв — Дадонов — Панарин. Я как вспомню их большинство… Трудно отнять шайбу было, они постоянно искали передачу. Нужно было думать наперёд, что произойдёт дальше. Надо было просчитывать на шаг вперёд. Может, они не такие быстрые в плане катания, но голова и руки быстрые», — сказал Хохлов в интервью Legalbet.

Ранее КХЛ представила номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2023/2024. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали нападающие Рид Буше и Владимир Ткачёв из «Авангарда», а также Никита Гусев из московского «Динамо».

Материалы по теме
Плющев назвал лучшего игрока регулярного сезона-2023/2024 КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android