Защитник «Нефтехимика» рассказал, против каких нападающих КХЛ сложнее всего играть

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов отметил нападающих КХЛ, против которых сложнее всего играть.

«Сейчас в КХЛ сложнее всего играть против Никиты Гусева, Владимира Ткачёва, Рида Буше.

Когда то в СКА была тройка Шипачёв — Дадонов — Панарин. Я как вспомню их большинство… Трудно отнять шайбу было, они постоянно искали передачу. Нужно было думать наперёд, что произойдёт дальше. Надо было просчитывать на шаг вперёд. Может, они не такие быстрые в плане катания, но голова и руки быстрые», — сказал Хохлов в интервью Legalbet.

Ранее КХЛ представила номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2023/2024. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали нападающие Рид Буше и Владимир Ткачёв из «Авангарда», а также Никита Гусев из московского «Динамо».