Крикунов: Ничушкин — самый яркий российский игрок текущего плей-офф НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал повторение рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российским нападающим «Колорадо Эвеланш» — Валерием Ничушкиным.

«Наверное, пришла пора Ничушкина. К тому же плей-офф — это особая мотивация. Может быть, он ещё имеет какие-то бонусы за голы. Но он точно собрался и даёт результат. Надо отметить и партнёров, которые хорошо для него подобрались в звене. Забивает — хорошо!

Его такое возвращение после программы реабилитации говорит о том, что он отдохнул хорошо. Сейчас у него полно сил и желания — отсюда результат. Всё-таки они там играют длинный сезон и когда подходят к плей-офф, то становится ясно, что силы не беспредельны. Ничушкин как раз хорошо восстановился. Можно сказать, что это сейчас самый яркий российский игрок плей-офф НХЛ», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Напомним, Ничушкин забрасывал шайбы в каждой из семи игр со старта розыгрыша Кубка Стэнли и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), установленный нападающим «Баффало Сейрбз» Пэтом Лафонтеном в 1992 году.