Президент ЦСКА — о санкциях: надо либо возглавить ИИХФ, либо идти своей дорогой

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о санкциях по отношению к сборной России.

— Вы говорили, что заинтересованы в возвращении целого ряда российских игроков из Америки. В связи с санкциями ИИХФ клубу не удастся этих игроков получить?

— Поживём – увидим. С ИИХФ у нас свои судебные разбирательства, видно, что они политизируют этот вопрос. Но ничего другого от иностранных «партнёров» мы не ожидали. У нас несколько исков в производстве.

— Нет ли ощущения, что ФХР указывает вам на то, что именно с ЦСКА началась история, приведшая к напряжённым отношениям с ИИХФ?

— Нет. Напряжённые отношения выдуманы в интернете, на самом деле всё просто. Есть юридические документы, акты, обоснования того или иного случая в рамках закона. Вопрос в том, как этот закон интерпретируется в ИИХФ. А мы – ФХР и ЦСКА – едем в одной лодке. Задача одна – найти истину и найти разумные решения. Никаких подковёрных интриг тут нет, это работа журналистов.

— Сейчас КХЛ идёт к независимости. Вы это приветствуете?

— Я приветствую самостоятельность всех структур, которые могут влиять на российский хоккей. Но я бы не хотел, чтобы иностранные компании влияли на наш хоккей, я категорически против этого. Мне до конца неизвестно, что юридически происходит между КХЛ и ФХР, но я надеюсь, что с обеих сторон найдут выход из положения. Во всяком случае, все клубы будут рады какому-то консенсусу.

Слушайте, то они беспокоятся о нашей безопасности и не допускают сборные до турниров. То забывают про титулы сборных России и СССР. Всё время появляются какие-то отговорки, которые мы пытаемся обсуждать. Но не надо обсуждать! Надо либо возглавить эту федерацию международную, либо идти своей дорогой, строить свой российский хоккей, возрождать традиции, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.