15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Редлихс: после поражения от "Лева" каждый должен сделать выводы

М. Редлихс: после поражения от "Лева" каждый должен сделать выводы
Комментарии

Лучший нападающий второй недели КХЛ Микелис Редлихс после сухого поражения от «Лева» со счётом 0:2 отметил, что былые заслуги уже не в счёт.

«Звание – дело хорошее, но очки, за которые меня наградила лига, остались в прошлом. Сегодня я сыграл плохо. В последних матчах нам следовало действовать агрессивнее и быстрее, жёстче атаковать. Мне кажется, что после поражения от „Лева“ каждый из нас должен разобраться в себе, сделать выводы», — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей