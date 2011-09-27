М. Редлихс: после поражения от "Лева" каждый должен сделать выводы

Лучший нападающий второй недели КХЛ Микелис Редлихс после сухого поражения от «Лева» со счётом 0:2 отметил, что былые заслуги уже не в счёт.

«Звание – дело хорошее, но очки, за которые меня наградила лига, остались в прошлом. Сегодня я сыграл плохо. В последних матчах нам следовало действовать агрессивнее и быстрее, жёстче атаковать. Мне кажется, что после поражения от „Лева“ каждый из нас должен разобраться в себе, сделать выводы», — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.