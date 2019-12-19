Евгения Медведева запустила интернет-магазин. Как выглядит мерч фигуристки

17 декабря двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и призёр Олимпийских игр Евгения Медведева объявила о запуске собственного интернет-магазина. Уже сейчас в нём можно купить официальный мерч спортсменки и получить его в любой точке мира. Рассказываем, как девушке пришла идея создания бренда, что вошло в первую коллекцию и сколько стоят вещи от известной фигуристки.
Идея создания бренда и концепция магазина Евгении Медведевой
Как призналась Евгения в своём «инстаграме», запустить собственный магазин она хотела давно. Наконец-то планы девушки осуществились: создание бренда было приурочено к наступающему Новому году.
Запустить собственный бренд — давняя мечта. В воплощении этой мечты мне помогла моя команда, которая всё это время готовила для вас такой неожиданный новогодний сюрприз!
Фото: instagram.com/jmedvedevaj/
Теперь каждый желающий может приобрести одежду и аксессуары от известной фигуристки на сайте магазина Evgenia Medvedeva. В настоящий момент он доступен на трёх языках: русском, английском и японском. Но, по словам Медведевой, доставка будет осуществляться в абсолютно любую страну без ограничений.
Что вошло в первую коллекцию фигуристки?
Дебютная коллекция фигуристки оказалась весьма небольшой. В неё вошли футболки, худи, чехлы на телефон, сумка для сменки, попсокет, ручки, ежедневник, бутылка для воды и обложки на паспорт. Каждая из вещей представлена в белом или голубом цвете. На одежде и аксессуарах изображена сама Евгения в различных образах: в ярко-голубом платье для короткой программы 2016-17, в костюме «Млечный путь» для олимпийского сезона и в чёрном платье для произвольного выступления в прошлом спортивном году.
Пока что ассортимент магазина, действительно, невелик. Да и дизайн вещей явно нацелен на узкую аудиторию — на девочек-поклонниц Медведевой. Он незатейливый, отчасти кукольный, с автографом звезды фигурного катания. Однако спортсменка рассказала, что уже скоро на сайте будут появляться новые товары.
Мы начинаем с небольшой партии продуктов. После Нового года всех ждут сюрпризы, новые коллекции и всё больше и больше мерча! Конечно, товары будут обновляться в зависимости от интереса и спроса аудитории.
Сколько стоят вещи от Евгении Медведевой?
Если говорить о стоимости вещей, представленных в магазине, то, на наш взгляд, коллекция фигуристки вышла недешёвой. Хотя, конечно же, смотря с чем сравнивать: официальный мерч футболистов стоит в разы дороже. Так в какую цену обойдутся вещи от Медведевой?
Футболка
Цена: 1400 рублей.
Фото: medvedevaevgeniya.com
Худи
Цена: 3500 рублей.
Фото: medvedevaevgeniya.com
Чехол на телефон и попсокет
Цена: 800 и 390 рублей.
Фото: medvedevaevgeniya.com
Сумка для сменки и бутылка для воды
Цена: 890 и 1200 рублей.
Фото: medvedevaevgeniya.com
Ежедневник и ручка
Цена: 1500 и 250 рублей.
Фото: medvedevaevgeniya.com
Обложка на паспорт
Цена: 900 рублей.
Фото: medvedevaevgeniya.com
Создание собственных брендов среди спортсменов — дело нередкое. Но чтобы фирменная одежда была по-настоящему востребована у покупателей, нужно приложить немало усилий. Мы надеемся, что запуск магазина Евгении — это только начало её деятельности в индустрии моды, а дальше — больше.