Евгения Медведева запустила интернет-магазин. Как выглядит мерч фигуристки

Футболки, худи и ручки с простым дизайном и немаленькими ценами. Что ещё продаёт спортсменка?

17 декабря двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и призёр Олимпийских игр Евгения Медведева объявила о запуске собственного интернет-магазина. Уже сейчас в нём можно купить официальный мерч спортсменки и получить его в любой точке мира. Рассказываем, как девушке пришла идея создания бренда, что вошло в первую коллекцию и сколько стоят вещи от известной фигуристки.

Идея создания бренда и концепция магазина Евгении Медведевой

Как призналась Евгения в своём «инстаграме», запустить собственный магазин она хотела давно. Наконец-то планы девушки осуществились: создание бренда было приурочено к наступающему Новому году.

Запустить собственный бренд — давняя мечта. В воплощении этой мечты мне помогла моя команда, которая всё это время готовила для вас такой неожиданный новогодний сюрприз!

Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Теперь каждый желающий может приобрести одежду и аксессуары от известной фигуристки на сайте магазина Evgenia Medvedeva. В настоящий момент он доступен на трёх языках: русском, английском и японском. Но, по словам Медведевой, доставка будет осуществляться в абсолютно любую страну без ограничений.

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Что вошло в первую коллекцию фигуристки?

Дебютная коллекция фигуристки оказалась весьма небольшой. В неё вошли футболки, худи, чехлы на телефон, сумка для сменки, попсокет, ручки, ежедневник, бутылка для воды и обложки на паспорт. Каждая из вещей представлена в белом или голубом цвете. На одежде и аксессуарах изображена сама Евгения в различных образах: в ярко-голубом платье для короткой программы 2016-17, в костюме «Млечный путь» для олимпийского сезона и в чёрном платье для произвольного выступления в прошлом спортивном году.

Пока что ассортимент магазина, действительно, невелик. Да и дизайн вещей явно нацелен на узкую аудиторию — на девочек-поклонниц Медведевой. Он незатейливый, отчасти кукольный, с автографом звезды фигурного катания. Однако спортсменка рассказала, что уже скоро на сайте будут появляться новые товары.

Мы начинаем с небольшой партии продуктов. После Нового года всех ждут сюрпризы, новые коллекции и всё больше и больше мерча! Конечно, товары будут обновляться в зависимости от интереса и спроса аудитории.

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Сколько стоят вещи от Евгении Медведевой?

Если говорить о стоимости вещей, представленных в магазине, то, на наш взгляд, коллекция фигуристки вышла недешёвой. Хотя, конечно же, смотря с чем сравнивать: официальный мерч футболистов стоит в разы дороже. Так в какую цену обойдутся вещи от Медведевой?

Футболка

Цена: 1400 рублей.

Фото: medvedevaevgeniya.com

Худи

Цена: 3500 рублей.

Фото: medvedevaevgeniya.com

Чехол на телефон и попсокет

Цена: 800 и 390 рублей.

Фото: medvedevaevgeniya.com

Сумка для сменки и бутылка для воды

Цена: 890 и 1200 рублей.

Фото: medvedevaevgeniya.com

Ежедневник и ручка

Цена: 1500 и 250 рублей.

Фото: medvedevaevgeniya.com

Обложка на паспорт

Цена: 900 рублей.

Фото: medvedevaevgeniya.com

Создание собственных брендов среди спортсменов — дело нередкое. Но чтобы фирменная одежда была по-настоящему востребована у покупателей, нужно приложить немало усилий. Мы надеемся, что запуск магазина Евгении — это только начало её деятельности в индустрии моды, а дальше — больше.