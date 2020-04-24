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Как не набрать вес, пока сидишь дома на самоизоляции? Советы популярного фитнес-блогера

Как не набрать вес, пока сидишь дома на карантине?
Александр Говоров Татьяна Федорищева
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Сериалы до утра и обилие калорий. Как не набрать вес, сидя дома на самоизоляции
Фитнес-блогер Таня TGYM считает, что провести время с пользой и подготовиться к лету вполне реально.
Lifestyle / Тренды 0

Во времена всемирной самоизоляции очень просто поддаться панике и потерять мотивацию. Любимый тренажёрный зал закрыт, на улице нельзя бегать, а можно только дойти до ближайшего магазина или аптеки. В такой ситуации есть большой соблазн лечь на диван и весь день смотреть фильмы с сериалами. Всё это неизбежно приведёт к набору веса. А ведь лето не за горами, и к нему надо подготовиться.

Карантин рано или поздно закончится. Мы все надеемся, что это произойдёт как можно скорее. Это значит, что надо начинать приводить себя в форму уже сейчас, чтобы выглядеть на все сто! Фитнес-блогер Татьяна Федорищева, более известная как Таня TGYM, делится простыми советами, которые помогут с пользой провести время дома и стать лучше, чем до самоизоляции.

Фото: instagram.com/tanyatgym/

Создайте дефицит калорий

Вроде бы максимально банальный лайфхак, но почему-то не все ему следуют. Хотя это главной ключ к похудению. Вы можете совершать изнуряющие пробежки, висеть по полчаса на перекладине, а потом качать пресс, но это всё окажется бесполезным, если вы будете потреблять больше калорий, чем требует дневная норма. И совершенно неважно, идёт речь о пицце и фаст-фуде или о правильном питании. Даже при полностью здоровой пище профицит калорий приведёт к набору веса.

Как за этим следить? Очень просто. Надо записывать все съеденные за день калории. Это можно делать по старинке в бумажную тетрадку, а можно воспользоваться многочисленными мобильными приложениями, которые облегчат задачу. Это так называемый пищевой дневник, который стабилизирует потребление калорий и не отнимет много времени.

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Ходите в магазин раз в неделю

Режим самоизоляции даёт нам возможность ответственно отнестись к походам в магазин. Нет смысла бегать туда каждый день и покупать по несколько продуктов. Лучше составить чёткий список и приобрести всё необходимое за раз. Тогда вы купите именно те продукты, которые действительно нужны. И заметите, что у вас не будет оставаться лишней еды, которую придётся выкинуть по истечению срока годности.

Конечно, важно покупать овощи, фрукты и свежее мясо. Но если очень хочется вкусного печенья или чипсов, то возьмите одну-две упаковки, не больше. Совсем отказываться от удовольствий тоже не стоит.

Фото: istockphoto.com

Соблюдайте режим питания

В привычной жизни, которая обязательно к нам вернётся, вы ходили на работу, учёбу, занимались спортом и просто гуляли по улицам города. Режим питания формировался, исходя из загруженности дня, а сейчас в заточении всё это ушло. Мы сидим целыми днями дома, и режим полностью сбился. Поэтому необходимо составить график, чтобы знать, когда именно должен быть завтрак, обед и ужин. Важно, чтобы последний приём пищи состоялся не позже 8 часов вечера — чтобы не перегружать организм.

Желательно не есть в кровати или на диване. Особенно тем людям, кто работает в удалённом режиме и имеет большой соблазн подкрепиться, не отходя от компьютера. Так делать не стоит. Возьмите небольшую паузу, сходите на кухню и спокойно поешьте без спешки. Это поможет разгрузиться морально и вернуться к работе с новыми силами и без лишних килограммов.

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Благодаря простому снаряжению тренировки станут ещё результативнее.

Тренируйтесь дома

Физические нагрузки – лучший способ не набрать вес и укрепить иммунитет, что особенно важно в условиях угрозы распространения вируса. Никакие витамины не заменят старую добрую тренировку. И ведь совсем необязательно иметь дорогостоящее оборудование у себя дома. Достаточно коврика и небольшого пространства, которое позволит выполнить огромное количество полезных упражнений.

Вполне хватит трёх тренировок в неделю по 30 минут каждая. И важно, чтобы они приносили удовольствие. Кто-то любит работать с гантелями, кто-то делает упор на растяжку, кто-то погружается в йогу или пилатес. Выбирайте то, что вам по душе.

Высыпайтесь. Это главное

Без полноценного здорового сна ничего из вышеуказанного не будет иметь никакого смысла. В самоизоляции так и тянет смотреть любимый сериал до шести утра и переписываться с друзьями. Это всё напрочь сбивает режим сна и приводит к повышению уровня стресса, который сильно мешает похудению. В идеале необходимо ложиться спать до полуночи и давать организму 8 или 9 часов на отдых. И помните, недосып – плохо, но и пересып – тоже.

Полную инструкцию от фитнес-блогера Тани TGYM вы можете посмотреть в видео-ролике.

Сейчас мы все попали в уникальное время, когда можно найти возможность сделать что-то для себя. Сделать то, чего раньше мы не успевали. Изоляция закончится, а полезные привычки, приобретённые во время неё, останутся с нами надолго.

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