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Идеи для тренировок на свежем воздухе зимой. Чем заняться зимой на улице?

Чем заняться зимой на улице?
Дина Чихирева
Холода нипочём: 5 альтернатив тренировкам зимой
Этими активностями легко можно заменить час на беговой дорожке.
Lifestyle / Фитнес 0
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Зима не повод забрасывать тренировки. Многие ошибочно полагают, что в холодное время года «нечем заняться»: ведь на свежем воздухе холодно играть в привычные спортивные игры. На самом деле, существует множество других не менее интересных вариантов. Вот несколько идей для тех, кто ведёт активный образ жизни и не боится холодов.

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Сходите на каток

На катке можно не только кататься на коньках. Нередко зимой устраивают различные мероприятия и мастер-классы, например, по игре в кёрлинг.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, можно устроить самостоятельное занятие с клюшкой и шайбой, даже если собрать целую команду не получилось. Можно выполнить упражнения на точность, пытаясь забросить шайбу в ворота с дальнего расстояния, или на аккуратность, обводя конусы или другие препятствия.

Проведите время с друзьями

Для тех, кто решил выбраться на улицу с компанией, есть также множество спортивных занятий: пробежка, снежки, санки, догонялки – можно составить целую эстафету! Помогут сжечь калории и игры с детьми: слепите вместе снеговика или постройте снежную башню. В сочетании со свежим морозным воздухом такая активность положительно скажется на здоровье и поднимет настроение как детям, так и взрослым.

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Возьмите инвентарь в аренду

Зима – отличный повод собрать весёлую компанию, подняться на заснеженный склон и прокатиться на ватрушке, горных лыжах или сноуборде. Всё оборудование можно взять в аренду на пару часов, но впечатления от времени, проведённого в весёлой компании, останутся с вами на весь год.

Фото: istockphoto.com

Позанимайтесь на уличных тренажёрах

Чтобы разнообразить обычную тренировку, не обязательно далеко ехать. В городе множество спортивных площадок и тренажёров. Это могут быть как простые подтягивания и повороты туловища, так и упражнения на эллипсах или велотренажёрах. Главное – не забывайте одеваться по погоде!

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Палки – не так просто, как кажется. Важно знать несколько секретов их правильного использования.

Прогуляйтесь по зимнему парку

Не хочется бегать или заниматься в зале? Даже обычная ходьба может считаться тренировкой. Пройдитесь вечером под музыку или болтая по телефону, но не забудьте одеться потеплее.

Фото: istockphoto.com

А для тех, кто хочет разнообразить обычные прогулки, есть ещё один вариант – скандинавская ходьба. Палки в руки – и прямиком в лес или ближайший парк.

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