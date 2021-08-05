«Массаж» мозга и тренировки с помощью шумов: в чём феномен АСМР?

На YouTube можно найти немало видео, которые могут показаться странными: девушки расчёсывают волосы, что-то невнятно шепчут, стучат по предметам и хрустят едой. Это явление получило название АСМР-массаж, или тренировка. Как действует на людей автономная сенсорная меридиональная реакция и в чём её суть, разбираемся вместе с психологом Оксаной Янковской.

Оксана Янковская психолог Популярность АСМР-видео можно объяснить эффектом, который человек получает после подслушивания.

Что такое АСМР-блогинг?

Если не углубляться в нейропсихологию, то АСМР — это ощущение массажа головы и мурашек от просмотра или прослушивания видео, в котором присутствуют тактильные, визуальные или звуковые триггеры. Чаще всего говорят о двух типах раздражителей:

аудиальных — звуках, постукиваниях, тембре голоса, специфической манере речи;

визуальных — плавных движениях, жестах, взаимодействиях с предметами.

Стоит уточнить, что АСМР-реакция возникает у людей, по отношению к которым проявляют заботу. В противном случае такие триггеры вызывают раздражение и негативные эмоции.

АСМР-реакции могут появиться благодаря прикосновениям, шуму дождя, лопанию пузырей на плёнке. При записи используют высокочувствительные микрофоны, поэтому шумы, которые в обычной жизни проходят мимо нашего внимания, в этом случае нас расслабляют. Видео с расчёсками, стеклянными бокалами, карандашами набирают миллионы просмотров, потому что издаваемые ими звуки вызывают мурашки и помогают словить дзен. Поэтому хочется пересматривать их несколько раз.

Большинство АСМР-блогеров — женщины. Это объясняется тем, что женский голос звучит более мягко и нежно, вызывает ассоциации с образом матери, которая проявляет заботу о своём ребёнке. АСМР-артисты любят называть себя психологами без образования.

Оксана Янковская психолог Что такое АСМР? Это реакция организма, которая проявляется в виде приятных ощущений: покалывания в затылке и мурашек, распространяющихся по всему телу. Самые часто встречаемые стимулы АСМР — слуховой и зрительный. Популярность АСМР-видео можно объяснить эффектом, который получает человек после просмотра или прослушивания.



В настоящее время основная масса населения живёт в состоянии стресса, а некоторые даже постоянного. Гонка достижений не позволяет расслабиться. АСМР — позитивный отклик сенсорной системы. Человек получает долгожданный сигнал: можно отдохнуть, здесь безопасно.

Кто такие мисофоны?

В комментариях под АСМР-видео можно встретить высказывания о том, что это ерунда, которая только раздражает. Часть подобных комментариев относится к тем, кто не испытывает АСМР-реакцию или вообще не слышал о ней, поэтому не понимает, для чего снято видео. Однако из числа этих людей есть те, кто испытывает отвращение на уровне физиологии. Их называют мисофонами («мисофония» — форма нетерпимости к определённым звукам).

Чаще всего мисофонов раздражают звуки, издаваемые другим человеком. Например, чавканье, храп, картавость, цоканье и многие другие. Мисофония не считается психическим расстройством, однако люди, страдающие от неё, чаще всего сталкивались с непониманием общества, проблемами в семье, отсутствием поддержки друзей и близких.

Как работают АСМР-тренировки и массажи?

АСМР-тренировки — это формат, в котором выполняются физические упражнения, а сверху накладывается аудиозапись с их описанием. Безусловно, создатели таких видео говорят шёпотом, помогая слушателям расслабиться и вызывая чувство холодка по телу. Это очень действенный метод, так как часто тренировку хочется бросить из-за усталости и лёгкой боли в мыщцах. АСМР-реакции помогают выполнить тренировочный комплекс полностью, не чувствуя себя при этом вне ресурса.

Благодаря АСМР-массажам можно наладить контакт тела и разума, понять своё эмоциональное состояние, а иногда и побудить к уходу за собой. Некоторые психологи рекомендуют пациентам с депрессивными расстройствами смотреть АСМР-видео с массажами на последних этапах выздоровления. Нередко это помогает обрести гармонию с внутренним миром и спокойно составить планы на будущее.