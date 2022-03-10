5 игр для телефона с пользой для мозга, которые помогут отвлечься

Порой хочется отвлечься от работы и в перерыве бездумно залипнуть в телефон. Но есть альтернатива. Сделали подборку из игр, которые помогут развить навыки мышления и сделать ум более гибким.

Wordle!

Эта англоязычная браузерная игра в слова разработана программистом Джошем Уордлом. Каждый день — новая загадка. У игрока шесть попыток, чтобы отгадать слово. Буквы подсвечиваются разными цветами: зелёный означает, что буква стоит на правильном месте, жёлтый — буква находится на другой позиции, а серый — такой буквы в слове нет.

Англоязычная версия поможет развить навыки владения иностранным языком.

Загадки Да Винчи: викторина

Приложение развивает сообразительность. В режиме «Классика» игроку предстоит решать загадки в 20 категориях: история, медицина, литература и др. А режим «Викторина» проверяет эрудицию и смекалку: за 10 секунд нужно найти ошибки в правописании, решить математический пример или отгадать фольклорную загадку.

Игра учит быть внимательным и сообразительным.

Mnemocon

В приложении представлены приёмы для генерирования образов из слов и создания нейронных связей. В игре вы будете выполнять упражнения и задания, изучая методы мнемотехники. Это поможет запоминать телефонные номера, тексты и, например, даты.

Что? Где? Когда? Online

Телевизионная передача, по мотивам которой создана онлайн-игра, за годы существования собрала немало поклонников. В приложении вы окажетесь в роли знатока, проверяющего эрудицию, или в роли автора, составляющего вопросы для аудитории. А если захотите сыграть за капитана команды, будете выбирать правильный ответ из предложенных.

Определитесь с темой, в которой хотите проверить знания — и вперёд. Игра развивает внимание, творческие способности и любознательность.

Викиум

В этой браузерной игре нужно разгадывать головоломки, решать примеры и запоминать картинки. Разработчики утверждают, что спустя 2-3 недели ежедневных занятий память улучшается на 19%.