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Йога для похудения: 5 асан в домашних условиях для начинающих

Как похудеть с помощью йоги. 5 простых упражнений для красивой фигуры
Валерия Молокова Виктор Обморнов
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Как похудеть с помощью йоги
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Сжигать калории заставляют даже дыхательные практики.

Несмотря на то что йога – достаточно плавный и неспешный вид спорта, он довольно энергозатратный. Некоторые упражнения только выглядят простыми, на самом же деле их выполнить очень непросто. Во время их выполнения организм тратит достаточно сил, а это значит, что похудеть с помощью йоги возможно. Главное – соблюдать регулярность тренировок и следить за питанием.

<a href="https://www.championat.com/authors/5283/1.html">Валерия Молокова</a>
Валерия Молокова
инструктор по хатха-йоге

Йога для похудения – это один из способов объединения правильного питания и физических нагрузок. В ней важно не одномоментное количество сожжённых калорий, а желание оставаться стройным и здоровым всю жизнь. Основные элементы йоги – асаны – естественные стимуляторы восстановительных процессов в теле человека. Они кажутся несложными, но дыхательные практики йоги заставляют мышцы сжигать калории даже в состоянии покоя.

Предлагаем попробовать несколько асан из йоги, которые помогут похудеть. Предупреждаем, легко не будет!

Баланс

Техника выполнения

  • Поставьте ноги вместе, руки направьте в стороны.
  • Сделайте шаг вперёд правой ногой, руки поднимите над головой.
  • Отведите прямую левую ногу назад и поднимите её вверх. Корпус при этом опустите вниз. Держите баланс на правой ноге. Пальцы рук сцепите в замок.
  • Дышите ровно во время выполнения упражнения.

Сделайте упражнение три раза по 20 секунд на каждую ногу.

Фото: unsplash.com/@vapricot

Планка

Техника выполнения

  • Встаньте в упор лёжа, слегка согнув локти. Стопы и руки должны быть на ширине плеч.
  • Упираясь в пол ладонями, согните локти ещё больше и опуститесь ещё ниже. Локти плотно прижаты к корпусу.
  • В этом положении пробудьте столько, сколько сможете.
  • На протяжении всего упражнения сохраняйте ровное дыхание, это очень важно для всех асан.

Сделайте три таких цикла.

Фото: istockphoto.com

Невидимый стул

Техника выполнения

  • Поставьте ноги на ширине плеч, руки вытяните перед собой.
  • Сделайте присед, пока бёдра не будут параллельны полу. В этом положении поднимитесь на носки.
  • Пробудьте в таком положении около 30 секунд и вернитесь в исходное.
  • Ещё раз повторите упражнение в такой же последовательности.
  • Сохраняйте дыхание ровным.

Сделайте три таких цикла.

Фото: istockphoto.com

Треугольник

Техника выполнения

  • Поставьте ноги чуть шире плеч, пальцы правой ноги должны быть повёрнуты на 90 градусов, а левой – на 45. Руки направлены в стороны на уровне плеч ладонями вниз.
  • Перенесите вес тела на правую ногу и согните правое колено до угла 90 градусов.
  • Поставьте правую руку рядом с правой стопой, а левой тянитесь вверх.
  • Посмотрите вверх и зафиксируйте себя в таком положении на 20 секунд.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение со сменой опорной ноги.
  • Выполняя упражнение, старайтесь не нарушать ритм своего дыхания.

Сделайте три таких цикла на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Саранча

Техника выполнения

  • Лягте на живот, руки разведите в стороны ладонями вперёд.
  • Оторвите грудь от пола, ягодицы сожмите и приподнимите над полом бёдра, слегка сгибая колени.
  • Задержитесь в такой позе на 10 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.
  • После непродолжительного отдыха повторите всё сначала.
  • Выполняя упражнение, старайтесь дышать ровно.

Сделайте три таких цикла.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

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