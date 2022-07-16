Как похудеть с помощью йоги. 5 простых упражнений для красивой фигуры

Несмотря на то что йога – достаточно плавный и неспешный вид спорта, он довольно энергозатратный. Некоторые упражнения только выглядят простыми, на самом же деле их выполнить очень непросто. Во время их выполнения организм тратит достаточно сил, а это значит, что похудеть с помощью йоги возможно. Главное – соблюдать регулярность тренировок и следить за питанием.

Валерия Молокова инструктор по хатха-йоге Йога для похудения – это один из способов объединения правильного питания и физических нагрузок. В ней важно не одномоментное количество сожжённых калорий, а желание оставаться стройным и здоровым всю жизнь. Основные элементы йоги – асаны – естественные стимуляторы восстановительных процессов в теле человека. Они кажутся несложными, но дыхательные практики йоги заставляют мышцы сжигать калории даже в состоянии покоя.

Предлагаем попробовать несколько асан из йоги, которые помогут похудеть. Предупреждаем, легко не будет!

Баланс

Техника выполнения

Поставьте ноги вместе, руки направьте в стороны.

Сделайте шаг вперёд правой ногой, руки поднимите над головой.

Отведите прямую левую ногу назад и поднимите её вверх. Корпус при этом опустите вниз. Держите баланс на правой ноге. Пальцы рук сцепите в замок.

Дышите ровно во время выполнения упражнения.

Сделайте упражнение три раза по 20 секунд на каждую ногу.

Фото: unsplash.com/@vapricot

Планка

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа, слегка согнув локти. Стопы и руки должны быть на ширине плеч.

Упираясь в пол ладонями, согните локти ещё больше и опуститесь ещё ниже. Локти плотно прижаты к корпусу.

В этом положении пробудьте столько, сколько сможете.

На протяжении всего упражнения сохраняйте ровное дыхание, это очень важно для всех асан.

Сделайте три таких цикла.

Фото: istockphoto.com

Невидимый стул

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, руки вытяните перед собой.

Сделайте присед, пока бёдра не будут параллельны полу. В этом положении поднимитесь на носки.

Пробудьте в таком положении около 30 секунд и вернитесь в исходное.

Ещё раз повторите упражнение в такой же последовательности.

Сохраняйте дыхание ровным.

Сделайте три таких цикла.

Фото: istockphoto.com

Треугольник

Техника выполнения

Поставьте ноги чуть шире плеч, пальцы правой ноги должны быть повёрнуты на 90 градусов, а левой – на 45. Руки направлены в стороны на уровне плеч ладонями вниз.

Перенесите вес тела на правую ногу и согните правое колено до угла 90 градусов.

Поставьте правую руку рядом с правой стопой, а левой тянитесь вверх.

Посмотрите вверх и зафиксируйте себя в таком положении на 20 секунд.

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение со сменой опорной ноги.

Выполняя упражнение, старайтесь не нарушать ритм своего дыхания.

Сделайте три таких цикла на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Саранча

Техника выполнения

Лягте на живот, руки разведите в стороны ладонями вперёд.

Оторвите грудь от пола, ягодицы сожмите и приподнимите над полом бёдра, слегка сгибая колени.

Задержитесь в такой позе на 10 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.

После непродолжительного отдыха повторите всё сначала.

Выполняя упражнение, старайтесь дышать ровно.

Сделайте три таких цикла.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.