Как похудеть с помощью йоги. 5 простых упражнений для красивой фигуры
Сжигать калории заставляют даже дыхательные практики.
Несмотря на то что йога – достаточно плавный и неспешный вид спорта, он довольно энергозатратный. Некоторые упражнения только выглядят простыми, на самом же деле их выполнить очень непросто. Во время их выполнения организм тратит достаточно сил, а это значит, что похудеть с помощью йоги возможно. Главное – соблюдать регулярность тренировок и следить за питанием.
инструктор по хатха-йоге
Йога для похудения – это один из способов объединения правильного питания и физических нагрузок. В ней важно не одномоментное количество сожжённых калорий, а желание оставаться стройным и здоровым всю жизнь. Основные элементы йоги – асаны – естественные стимуляторы восстановительных процессов в теле человека. Они кажутся несложными, но дыхательные практики йоги заставляют мышцы сжигать калории даже в состоянии покоя.
Предлагаем попробовать несколько асан из йоги, которые помогут похудеть. Предупреждаем, легко не будет!
Баланс
Техника выполнения
- Поставьте ноги вместе, руки направьте в стороны.
- Сделайте шаг вперёд правой ногой, руки поднимите над головой.
- Отведите прямую левую ногу назад и поднимите её вверх. Корпус при этом опустите вниз. Держите баланс на правой ноге. Пальцы рук сцепите в замок.
- Дышите ровно во время выполнения упражнения.
Сделайте упражнение три раза по 20 секунд на каждую ногу.
Фото: unsplash.com/@vapricot
Планка
Техника выполнения
- Встаньте в упор лёжа, слегка согнув локти. Стопы и руки должны быть на ширине плеч.
- Упираясь в пол ладонями, согните локти ещё больше и опуститесь ещё ниже. Локти плотно прижаты к корпусу.
- В этом положении пробудьте столько, сколько сможете.
- На протяжении всего упражнения сохраняйте ровное дыхание, это очень важно для всех асан.
Сделайте три таких цикла.
Фото: istockphoto.com
Невидимый стул
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширине плеч, руки вытяните перед собой.
- Сделайте присед, пока бёдра не будут параллельны полу. В этом положении поднимитесь на носки.
- Пробудьте в таком положении около 30 секунд и вернитесь в исходное.
- Ещё раз повторите упражнение в такой же последовательности.
- Сохраняйте дыхание ровным.
Сделайте три таких цикла.
Фото: istockphoto.com
Треугольник
Техника выполнения
- Поставьте ноги чуть шире плеч, пальцы правой ноги должны быть повёрнуты на 90 градусов, а левой – на 45. Руки направлены в стороны на уровне плеч ладонями вниз.
- Перенесите вес тела на правую ногу и согните правое колено до угла 90 градусов.
- Поставьте правую руку рядом с правой стопой, а левой тянитесь вверх.
- Посмотрите вверх и зафиксируйте себя в таком положении на 20 секунд.
- Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение со сменой опорной ноги.
- Выполняя упражнение, старайтесь не нарушать ритм своего дыхания.
Сделайте три таких цикла на каждую сторону.
Фото: istockphoto.com
Саранча
Техника выполнения
- Лягте на живот, руки разведите в стороны ладонями вперёд.
- Оторвите грудь от пола, ягодицы сожмите и приподнимите над полом бёдра, слегка сгибая колени.
- Задержитесь в такой позе на 10 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.
- После непродолжительного отдыха повторите всё сначала.
- Выполняя упражнение, старайтесь дышать ровно.
Сделайте три таких цикла.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.