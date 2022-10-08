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7 асан для начинающих, после которых вы захотите заниматься йогой

7 лёгких упражнений, после которых вы захотите заниматься йогой
Валерия Молокова Виктор Обморнов
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Лёгкая тренировка по йоге
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Такая тренировка покажет, что практики полезны не только для тела.

Сегодняшний комплекс разрушит стереотип о том, что польза тренировки зависит от её сложности. Все упражнения довольно простые, их сможет выполнить любой, но это совсем не значит, что они не окажут положительного влияния на организм. Йога — это многофункциональный вид спорта, который научит вас правильно дышать, поможет найти баланс со своим телом и восстановит работу нервной системы.

<a href="https://www.championat.com/authors/5283/1.html">Валерия Молокова</a>
Валерия Молокова
инструктор по хатха-йоге

Йога — это прежде всего любовь к себе. Забота о своём теле и уме. А ещё регулярные практики дают осознанное переживание опыта своих действий. Каждая ступень йоги заметно помогает справляться с ежедневными задачами. Чем больше людей познают путь йоги, тем счастливее мир!

Поза горы

Техника выполнения

  • Поставьте стопы на ширине таза, руки поднимите и тянитесь ими вверх.
  • Встаньте на мыски, руки всё так же остаются вытянутыми вверх ладонями вовнутрь.
  • Задержитесь в этом положении на пять секунд, затем выйдите из него и повторите.

Выполняйте упражнение 20–30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Поза дерева

Техника выполнения

  • Встаньте ровно. Согните одну ногу в колене и установите стопу на бедре стоящей на полу ноги. Колено отведите максимально в сторону и назад.
  • Руки вытяните вверх и соедините ладони над головой. Можно согнуть руки в локтях и соединить ладони перед грудью.

Выполняйте упражнение по 20–30 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Поза воина III

Техника выполнения

  • Слегка согните одну ногу в колене, вторую отведите назад и выпрямите так, чтобы она была параллельна полу.
  • Медленно выпрямите колено стоящей на полу ноги, руки вытяните вперёд. Корпус, нога и руки образуют прямую линию.
  • Задержитесь в этом положении на 10 секунд.

Выполняйте упражнение по 20–30 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Поза стула

Техника выполнения

  • Поставьте стопы на ширине таза. Медленно согните колени и одновременно с этим вытяните руки вперёд.
  • Не разгибая коленей, отведите руки за спину, сцепите их в замок. Начните опускать корпус вниз, сводя лопатки так, чтобы руки смотрели вверх.
  • Задержитесь в этой позе на 10 секунд, затем выйдите из неё и повторите.

Выполняйте упражнение 20–30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Поза треугольника

Техника выполнения

  • Поставьте ноги широко врозь, правую стопу разверните вправо, левая смотрит прямо. Вытяните руки в стороны на уровне плеч, сделайте вдох.
  • На выдохе наклонитесь вправо так, чтобы тыльной стороной ладони касаться ноги, а левой в это время тянитесь вверх. Взгляд направьте также вверх.
  • Задержитесь на несколько дыхательных циклов.

Выполняйте упражнение по 20–30 секунд на каждую сторону тела.

Фото: istockphoto.com

Наклон с широко расставленными ногами

Техника выполнения

  • Ноги поставьте широко врозь, возьмитесь руками за локти.
  • Медленно опустите корпус вниз, разъедините руки и схватитесь ими за лодыжки. Спину старайтесь держать ровно.
  • Задержитесь в этом положении на несколько дыхательных циклов.

Выполняйте упражнение 20–30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Поза бокового развёрнутого угла

Техника выполнения

  • Сделайте выпад на правую ногу, угол между бедром и полом должен быть 90 градусов. Левая нога стоит на мыске.
  • Поставьте левую руку сбоку от согнутой ноги, оттолкнитесь ею от пола и разверните корпус перпендикулярно полу. Правую руку вытяните вверх, взгляд направьте также вверх.
  • Задержитесь в этом положении.

Выполняйте упражнение по 20–30 секунд на каждую ногу.

После упражнения придите в положение планки, из которого выйдите в позу собаки мордой вниз. Зафиксируйтесь так на несколько дыхательных циклов.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Йога-практики помогают не только успокоить ум и снять напряжение с мышц, но и очень эффективны для похудения. О том, какие асаны делать, чтобы сбросить вес, читайте по ссылке.

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