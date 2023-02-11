The Last of Us: почему психолог считает, что главный герой сериала — идеал отца?

Джоэл — мужчина, сильный во всех отношениях. Как прокачать то, что не обретается в тренажёрном зале? Разбираем стратегии поведения.

Нашумевший сериал «Одни из нас» (The Last of Us) привлёк не только своим захватывающим сюжетом, основанным на компьютерной игре, но и сложными психологическими взаимоотношениями. За атмосферной постапокалиптической картинкой скрываются насущные жизненные проблемы и чувства героев: ссоры в семье, дружба, предательство, любовь, отвага.

Одной из главных сюжетных линий сериала является тема отношений отца и дочери. Несмотря на совсем не идеальные внешние условия жизни, контрабандист Джоэль смог окружить заботой и любовью свою дочь. Воспитал крепкую сильную личность. Потом ему пришлось отточить свои отцовские навыки во взаимоотношениях с другой героиней.

Разбираемся в стратегиях вместе с психологом Станиславом Самбурским и берём их на вооружение.

Станислав Самбурский клинический и бизнес-психолог Рождение дочери способно вызвать глубокую трансформацию, переоценку и изменение привычных паттернов поведения. Мужчина входит в роль своего анимуса. Таким образом, он транслирует дочери её «внутреннего мужчину».



Правильный архетип отца — база для дальнейшего выстраивания полноценных и здоровых отношений. Герою сериала может здесь служить образцом. Почему?

Фото: kinopoisk

Если девочка в детстве лишена тепла и участия со стороны отца, то она обрекает себя на вечные поиски идеала. Она кидается в деструктивные отношения, где пытается заслужить любовь. Отец учит выстраивать границы. А это залог безопасности физической и ментальной. В конце концов, отношения дочери и отца — это умение транслировать и принимать любовь.

История с Сарой

В сериале «Одни из нас» главный герой Джоэль является прекрасным и заботливым родителем. Он выступает с позиции взрослого, то есть берёт на себя ответственность. Герой проживает чувства и эмоции, не вовлекая в них дочь. Его спокойствие — опора Сары для правильного развития. Можно сказать, что идёт естественное воспитание эмпатии. Девочка понимает и различает чувства, но при этом не боится их выражать, зная, что встретит понимание и поддержку.

Фото: kinopoisk

Джоэль носит часы (подарок дочери), даже когда они разбились. Этот символичный момент демонстрирует чуткость и важность всего, что ценно для ребёнка. Это заявление миру: «Я есть, я существую, и меня любят!»

Можно заметить много тактильного контакта между отцом и дочерью. Джоэль держит лицо Сары в руках. Она обнимает отца за шею. Это важно при формировании доверительных и открытых отношений. Таким образом складывается безопасный и надёжный тип привязанности.

Это отыгрывается на положительной самооценке. Шанс уже взрослой дочери вступить в отношения с деструктивным партнёром равен нулю. Ей не грозит психология жертвы.

Фото: kinopoisk

История с Элли

Фигура Джоэля — эталон родительского участия. Даже после смерти Сары он продолжает путь с другой героиней Элли. Она отличается более строптивым характером. Элли как типичный подросток склонна к драматизации.

Но она наталкивается не на силу, сопротивление и агрессию со стороны значимой фигуры, а находит понимание. Джоэль становится для девочки именно значимой фигурой, проводником в борьбе между хорошим и плохим. О многом говорят сцены, где они любуются красивыми пейзажами. Так идёт воспитание нравственности.

Интересный момент, что в сериале показаны родная и «приёмная» дочь Джоэля. Но мы видим, как герой остаётся здоровым и ответственным, несмотря на все ужасы происходящего. Он способен дать защиту, опору и тепло своим дочерям.

Как прокачать мускул отцовства, мы теперь знаем. А что делать с мышечной массой? Про эксперименты актёра Педро Паскаля (который сыграл Джоэля). читайте ЗДЕСЬ. Фитнес-тренер разбирает его физическую форму и делает выводы о тренировках и питании.