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Как улучшить обмен веществ в организме мужчины после 30 — 5 советов по ускорению метаболизма

Как мужчине улучшить обмен веществ после 30 лет? Нутрициолог назвала 5 правил
Алена Денисова
Как мужчине улучшить обмен веществ после 30 лет?
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Скорость метаболизма снижается на 5% каждые 10 лет.

Принято считать, что обмен веществ – это такой показатель, который полностью определяется наследственностью. И те, кому повезло, могут вести абсолютно любой образ жизни, не переживая по поводу лишнего веса, оставаясь стройными всегда. Остальные же якобы вынуждены всю жизнь контролировать питание, чтобы не набрать лишних килограммов.

<a href="https://www.championat.com/authors/6435/1.html">Алена Денисова</a>
Алена Денисова
нутрициолог, эксперт FPA

Вопреки этому распространённому мнению, метаболизм – не более чем отображение нашего образа жизни. А наследственность имеет значение, но меньшее, чем представляют многие из нас. Он зависит от того, сколько энергии должен тратить организм как на поддержание работоспособности, так и выполнение различных действий человека.

Чем больше мы двигаемся, нагружаем организм, заставляем его тратить энергию на переваривание еды, правильно выбирая продукты, тем выше скорость обмена веществ. И наоборот: снижая энергетические траты, мы её замедляем.

Фото: istockphoto.com

Другими словами, каждый сам играет с этим показателем, как хочет, и нет внутри нас никакого «моторчика», который бы от рождения быстро или медленно работал.

Но есть у метаболизма две особенности, повлиять на которые мы не в состоянии.

  • Первая не очень радостная для всех. Заключается она в том, что с возрастом скорость обмена веществ снижается на 5% каждые 10 лет, начиная с момента, когда человек достиг 40-летнего возраста.
  • Вторая несёт более позитивный смысл, но только для мужчин. Дело в том, что у них изначально больше мышечной массы и меньше жировой, чем у женщин. Поэтому и скорость метаболизма у них выше.

К счастью, существуют простые способы, которые могут помочь ускорить метаболизм мужского организма в любом возрасте.

Двигательная активность

Самый лучший способ повысить расход энергии – это включить в свой режим регулярные тренировки, три-четыре раза в неделю. Это могут быть как аэробные, так и силовые нагрузки.

Первые способствуют более быстрому сжиганию калорий, вторые создают условия для наращивания мышечной массы, требовательной к необходимому количеству поступающей энергии. Кроме этого, очень важно контролировать уровень своей повседневной активности.

Фото: istockphoto.com

Мы живём в такое время, когда надо постараться, чтобы что-то сделать самому: нас окружают транспорт, сервисы доставки, лифты. Всё это негативно сказывается на организме: страдает выносливость, снижается процент мышечной массы тела, от сидячего образа жизни появляется и множество других последствий.

Поэтому необходимо стараться использовать любую возможность, чтобы подвигаться. Например, подниматься не на лифте, а пешком, выходить вечером на прогулку на столько, сколько позволяет ваше время, оставлять автомобиль дальше от работы и оставшееся расстояние идти самостоятельно.

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Помимо дополнительного расхода калорий, есть множество других преимуществ: благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшение самочувствия и настроения. А ещё нагрузки помогают справиться со стрессом.

Набор мышечной массы

Силовые тренировки являются лучшим выбором для ускорения метаболизма не просто так: мышцы в состоянии покоя потребляют больше энергии, чем жировая масса.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, человек, у которого достаточное количество сухой массы тела, должен иметь более питательный и калорийный рацион, чтобы обеспечить организму условия для сохранения мышц.

Белковые продукты

Наш организм тратит энергию на переваривание еды, а все питательные вещества отличаются по сложности этого процесса. Больше всего энергии расходуется на переваривание белка, в сравнении с жирами и углеводами.

Употребление достаточного количества белковых продуктов не только влияет на расход калорий, но и помогает в наборе мышечной массы. Но не стоит делать его основой своего рациона: белковые диеты приводят к негативным последствиям для здоровья, поэтому следите за умеренным употреблением всех пищевых веществ.

Фото: istockphoto.com

В качестве источников животного белка выбирайте нежирное мясо и птицу, молочные продукты умеренной жирности, сыр, яйца.

Кофеин

Это вещество, содержащееся в кофе и чае, способно усиливать расщепление жиров. Кстати, зелёный чай содержит множество веществ, среди которых наиболее важными для расхода энергии являются кофеин и катехин. Сочетание этих веществ является хорошей комбинацией для повышения уровня метаболизма. Но не стоит злоупотреблять бодрящими напитками.

Режим

Очень важен как режим питания, так и сна. В отношении режима питания многие совершают распространённую ошибку: пропускают обед или ужин, думая, что это поможет ускорить обмен веществ.

Но всё совсем наоборот. Таким образом его скорость только замедляется, а увеличивается она в случае употребления в одинаковое время здоровых блюд и продуктов.

Фото: istockphoto.com

Если говорить про важность режима сна для расхода калорий, то она обусловлена тем, что недостаток сна влияет на выработку гормонов, отвечающих за аппетит. Поэтому старайтесь стабильно спать по семь-девять часов.

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Соблюдая эти простые правила, вы сможете не только ускорить обмен веществ, но и положительно повлияете на своё здоровье. Сочетание физических нагрузок, полноценного питания и качественного сна улучшит ваше качество жизни, настроение, самочувствие и придаст энергии.

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