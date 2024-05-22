Надёжный тип привязанности в отношениях: что это такое и как его сформировать?

Наталья Бартон психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart «Надёжная привязанность является фундаментом для здорового эмоционального и социального развития человека. Она способствует формированию чувства безопасности, доверия и адекватной самооценки».

Привязанность – это неотъемлемая часть человеческого опыта, особенно важная в раннем детстве. Эмоциональная связь между ребёнком и родителем формирует основу для всех последующих отношений. Также она влияет на его ментальное и социальное развитие.

Что такое привязанность?

Привязанность – эмоциональная связь, появляющаяся между ребёнком и его близкими (отцом и матерью). Она играет ключевую роль в развитии личности и его психического здоровья.

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Типы привязанности

1. Надёжная (безопасная) привязанность

Это когда у ребёнка есть чувство, что родители поддержат и позаботятся о нём. Он уверен, что его любят и всегда будут рядом, когда ему нужно. Такое поведение помогает чувствовать себя безопасно и доверять другим людям.

В результате дети ощущают себя уверенно в присутствии родителей, проявляя активный интерес к миру вокруг себя. Также имеют возможность обращаться за поддержкой в случае необходимости.

Роль мамы и папы в формировании надёжной привязанности заключается в создании эмоционально поддерживающей среды, проявлении любви, заботы, эмпатии и предсказуемости в отношениях.

2. Тревожно-избегающая привязанность

Такие дети обычно проявляют стремление к независимости. Но одновременно испытывают беспокойство и тревогу в отношениях с родителями и другими людьми.

Они избегают эмоциональной близости и контактов. У них есть страх потерять поддержку и любовь родных.

В их поведении часто наблюдаются попытки самостоятельности, сдерживание своих эмоций и предпочтение избегать ситуаций, требующих открытости.

Роль родителя в формировании данного типа привязанности заключается в создании эмоционально поддерживающей среды, где ребёнок чувствует себя любимым, защищённым и принятым.

3. Тревожно-амбивалентная привязанность

Ребёнок обычно проявляет противоречивое поведение, которое выражается в постоянной тревожности и неуверенности в доступности родителей. Они могут демонстрировать привязанность и стремление к контакту, но при этом испытывать страх потерять поддержку и заботу.

В поведении часто наблюдаются изменения настроения, выраженные беспокойство и тревога. Вдобавок есть сильная эмоциональная зависимость от родителей.

Слишком строгий контроль или слишком много свободы могут создать недоверие и беспокойство. Реагируйте на чувства ребёнка с пониманием и эмпатией, помогая ему осознать их и научиться справляться. Задача – создать стабильную и поддерживающую среду.

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4. Дезорганизованная привязанность

Когда у ребёнка дезорганизованный тип привязанности, он может вести себя странно. Например, то прижимается к вам, то отталкивает. Бывает очень злым или испуганным без видимой причины. Почему так происходит? У него нет ясного понимания того, как вести себя с вами.

Ошибки, ведущие к данной привязанности:

частые семейные конфликты;

игнорирование чувств ребёнка;

отсутствие ясных правил и режима дня;

наличие травматического опыта или насилия в семье;

недостаток времени и внимания, уделяемых ребёнку.

Важно стремиться к созданию стабильной и любящей среды, где ребёнок будет чувствовать себя защищённым, важным и понятным.

Екатерина Каталина практикующий психолог, кандидат экономических наук «Люди с безопасным типом привязанности вступают в здоровые, крепкие дружеские и романтические отношения. Они не впадают в серьёзную эмоциональную зависимость от партнёра. Умеют открыто делиться своими эмоциями и мыслями, не боясь выглядеть слабо или уязвимо».



Проявления надёжной привязанности

Чтобы выявить у себя или близких людей надёжный тип привязанности, стоит обратить внимание на следующие паттерны поведения.

Такой человек:

не манипулирует близкими людьми. Он спокойно относится к отказу от встречи, если, вы устали или у вас появились срочные дела;

ценит компанию, общение и длительные отношения, но не боится одиночества;

обладает адекватной самооценкой, не самоутверждается за счёт других;

умеет признавать свои ошибки, просить прощения;

обращается за поддержкой, когда ему трудно, с благодарностью её принимает и сам готов помочь в трудную минуту.

Важно отметить, если есть безопасный тип привязанности, это не значит, что человек всегда счастлив в отношениях. Он также может испытывать сложности в них, но, в отличие от людей, обладающих другими типами, легче их переносит. Также способен находить компромиссы и решать проблемы.

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Что влияет на формирование?

К факторам формирования надёжной привязанности психологи относят следующее.

1. Отношения с родителями

Для образования данного типа привязанности важно сохранять доверительную, поддерживающую обстановку в семье. Характер детско-родительского взаимодействия играет колоссальную роль в том, какие отношения ребёнок будет формировать в дальнейшем с другими людьми.

Для того чтобы развить безопасный тип привязанности, нужно сохранять баланс между контролем и свободой действий, опекой и самостоятельностью, изучать этапы психоэмоционального развития. Рядом со взрослыми важно чувствовать себя в безопасности.

2. Опыт отношений с другими людьми

Если человек состоял в длительных абьюзивных отношениях, подвергался насилию, травле, это может негативно повлиять на его доверие к окружающим.

Трагические события, потеря близких также серьёзно влияют на привязанность. В этом случае важно дать себе время пережить травму и обратиться к психологу для того, чтобы тревога стихла.

Можно ли научиться надёжной привязанности?

Чтобы выработать подобный новый навык поведения, стоит начать с маленьких шагов.

1. Определить свой тип привязанности. Для этого проанализируйте, что вам мешает поддерживать отношения, вступать в них. Какие есть страхи? Что раздражает в себе или партнёрах?

2. Научиться принимать негативные эмоции и снижать их воздействие на ваше состояние. Научитесь распознавать причины переживаний. Как? Есть несколько упражнений.

3. Переключить своё внимание на тело. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, выравнивая дыхание. Концентрируйтесь на телесных ощущениях, старайтесь не думать о том, что вас сейчас тревожит.

4. Вести личный дневник. Описывайте свои эмоции и мысли о проблеме. Главная задача – оставить на бумаге тревогу, раздражение и страх потери. Когда негативные эмоции отступят, перечитайте написанное и подумайте, что именно вас расстроило, разозлило или обидело? Как вы отреагировали на ситуацию?

5. Работать над самооценкой. Проанализируйте собственное представление о себе, своих недостатках и достоинствах. То, как мы сами себя воспринимаем, влияет и на то, какие отношения у нас складываются с окружающими.

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Как укрепить отношения с близкими?

1. Когда человек узнаёт, что многие психологические проблемы и деструктивные установки возникают в детстве, то начинает обвинять родителей, братьев и сестёр. Этого делать не стоит.

Близкие не хотели причинить зла. Возможно, они просто многого не осознавали, повторяя ошибки своих родителей, не понимали причины «плохого» поведения детей.

2. Также важно не подавлять свои эмоции. Чаще говорите с родными о чувствах и желаниях. Это поможет вам слушать и слышать друг друга. Иногда члены нашей семьи не догадываются, что какие-то слова и действия нас сильно ранят и расстраивают.

3. Не бойтесь разногласий. Конфликты бывают у всех. Это абсолютно нормально. Важно уметь принимать позицию другого, уступать, при этом уважая собственные ценности.

4. Будьте внимательны друг к другу. Например, во время разговора с партнёром не продолжайте просматривать ленту в соцсетях, односложно отвечая. Не игнорируйте просьбы о поддержке, разделяйте радости и моменты.

5. Чаще проводите время вместе, создавайте новые впечатления. Прогулки в парке, чаепития, совместные походы в кино, приготовление ужина, путешествия. Всё это поможет вам расслабиться, найти новые темы для разговора и почувствовать тепло и заботу.