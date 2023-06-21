IRONSTAR в Завидово: фестиваль спорта и турнир по триатлону пройдут в Тверской области

24-25 июня 2023 года на территории курорта Завидово пройдет ежегодный фестиваль спорта для всей семьи и соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2023.

Любителей спорта ждут насыщенные выходные: в программе фестиваля женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег), 1/4 (1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег) и Supermix — уникальный формат, который состоит из двух гонок в один день – 1/8, а затем 1/4, а также женский паблик-ток на тему здорового образа жизни.

Мероприятие откроет специальная развлекательная программа для участниц женского забега на 5 км IRONLADY — девушки смогут принять участие в паттинг турнире по гольфу и поделиться опытом во время паблик-тока, посвященного ЗОЖ. В этот же день пройдут детские забеги STARKIDS, в которых смогут принять участие юные любители спорта от 0 до 12 лет и заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанция 1 и 2 морские мили. Все участники получат памятные медали, футболки финишеров и подарки от партнёров.

Вело этап IRONSTAR Фото: Пресс-служба

Марафон IRONSTAR Фото: Пресс-служба

Во второй день фестиваля пройдут соревнования по триатлону. Плавательный этап состоится в акватории Иваньковского водохранилища. Вело и беговой этапы проложены по живописным трассам природного парка «Ямской лес» и окрестностям курорта Завидово.

Чистая вода, лесной воздух, скоростные трассы и потрясающие виды — идеальная формула для личных рекордов и семейного отдыха на выходных.