Маск против Цукерберга: что едят и как тренируются миллиардеры перед боем

Два самых богатых технологических магната в мире, Илон Маск и Марк Цукерберг, вызвали друг друга на поединок. Оба бизнесмена заявили в своих социальных сетях, что готовы к бою с правилами поп-ММА. Они также поделились своей физической активностью и питанием.

С 2011 года Цукерберг употребляет только фермерский белок. С 2021 года у него есть собственное ранчо на Гавайях. Рацион бизнесмена включает экологически чистое мясо и морепродукты. Активность же состоит из интенсивных тренировок, смешанных единоборств и соревнований по джиу-джитсу.

Илон ведёт более расслабленный режим. Ежедневно на завтрак он выбирает шоколадные батончики или пончик. В качестве жидкости — газировка без сахара.

Маск также признался, что в целом отдаёт предпочтение работе, а не еде. Однако, помимо голодания, он принимает препараты для снижения веса.

Что касается физической активности, то и здесь предприниматель отстаёт от своего соперника. На протяжении жизни Илон занимался карате, тхэквондо, дзюдо, однако спорт его мало интересует, и он предпочитает не тратить на это время. Изредка может позаниматься на беговой дорожке.

Окончательное место проведения боя пока неизвестно, но фанаты уже с нетерпением ожидают противостояния. Букмекеры ставят на победу Цукерберга, учитывая разницу образов жизни бизнесменов.