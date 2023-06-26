Маск против Цукерберга: что едят и как тренируются миллиардеры перед боем

Два самых богатых технологических магната в мире, Илон Маск и Марк Цукерберг, вызвали друг друга на поединок. Оба бизнесмена заявили в своих социальных сетях, что готовы к бою с правилами поп-ММА. Они также поделились своей физической активностью и питанием.
С 2011 года Цукерберг употребляет только фермерский белок. С 2021 года у него есть собственное ранчо на Гавайях. Рацион бизнесмена включает экологически чистое мясо и морепродукты. Активность же состоит из интенсивных тренировок, смешанных единоборств и соревнований по джиу-джитсу.
Илон ведёт более расслабленный режим. Ежедневно на завтрак он выбирает шоколадные батончики или пончик. В качестве жидкости — газировка без сахара.
Маск также признался, что в целом отдаёт предпочтение работе, а не еде. Однако, помимо голодания, он принимает препараты для снижения веса.
Что касается физической активности, то и здесь предприниматель отстаёт от своего соперника. На протяжении жизни Илон занимался карате, тхэквондо, дзюдо, однако спорт его мало интересует, и он предпочитает не тратить на это время. Изредка может позаниматься на беговой дорожке.
Окончательное место проведения боя пока неизвестно, но фанаты уже с нетерпением ожидают противостояния. Букмекеры ставят на победу Цукерберга, учитывая разницу образов жизни бизнесменов.
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