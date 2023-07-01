Устойчивость на площадке: Jögel выпустил новые модели баскетбольных кроссовок

Lestate — компания, которая занимается дистрибьюцией спортивной одежды и обуви, теперь открывает собственную линейку. Об этом сообщает Коммерсант. Запуск уже получил название Rank. Бренд планирует развиваться в нише спортивной одежды и обуви. Видимо, параллельный импорт пока не справляется с запросами российского рынка, и компания решила закрыть их собственной маркой.
Российский спортивный бренд Jögel выпустил новые модели баскетбольных кроссовок — Х1 и Playmaker. Специалисты создали обувь, которая отличается устойчивостью и надёжностью, выделяет спортсмена на площадке, но при этом даёт свободу передвижения и возможность на 100% концентрироваться на игре. Модель Х1 рассчитана на начальный профессиональный уровень, а Playmaker оптимальна для детско-юношеского и любительского уровней.
X1
Фото: jogel.pro
X1
Фото: jogel.pro
Новая коллекция Demix разработана специально для занятий спортом на улице. Марка напоминает: лето в городе. Сейчас самое время для пробежек на свежем воздухе. Для бренда главным вдохновением коллекции стала беговая эстетика. Поэтому в линейке представлены кроссовки для всех категорий покупателей и спортивная одежда, которая отлично подойдёт для тренировки на улице.
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