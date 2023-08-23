В шприце, которым укололась школьница в машине каршеринга в Москве, нашли наркотик

В Москве шприц с жидкостью воткнулся в ногу 10-летней девочки. Она ехала с родителями на каршеринге BelkaCar и почувствовала резкую боль в ноге. На заднем ряду отец обнаружил открытую иглу с непонятным составом. Она торчала в складке между полом и сиденьем.
Результаты на состав неизвестного вещества пришли из лаборатории. Им оказался наркотический препарат мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Правоохранительные органы устанавливают личность предыдущего водителя автомобиля. Расследование усложняет отсутствие отпечатков пальцев. ОМВД России по Крылатскому району возбудило уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Преступнику может грозить до восьми лет колонии. Семья продолжает ждать анализы на ВИЧ и другие заболевания.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов дал советы по оказанию первой помощи в подобной ситуации. Нужно понять, есть ли возможность определить, сколько жидкости вошло в человека или боль возникла из-за инъекции от иглы.
При отёчности — обработать рану, наложить стерильную повязку, наблюдать за общей симптоматикой. Далее сдать анализы и ждать результатов.
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