Врач гериатрической реабилитации РНИМУ назвал эффективный метод лечения пяточной шпоры

Заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия рассказал, что самым эффективным методом лечения болей при пяточной шпоре является ударно-волновая терапия.
Заболевание связно с сильным болевым синдромом, возникающим у человека в утренние часы после пробуждения. Боли настолько интенсивные, что пациент не может даже наступить на поражённую ногу. Как пояснил врач, болевой синдром вызван воспалительным процессом в области подошвенной связки, которая соединяет пяточную кость с передней частью стопы, а не костным наростом в виде шпоры, как это принято считать.
Как отметил Александр Мелия, на сегодняшний день ударно-волновая терапия (УВТ) является доказанным эффективным способом лечения болевого синдрома при пяточной шпоре. Это неинвазивный метод, использующий импульсы ударной (звуковой) волны высокого давления, которые воздействуют на повреждённые ткани и за относительно короткое время снимают симптомы заболевания. По некоторым данным, метод УВТ по эффективности сопоставим с хирургическим лечением.
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