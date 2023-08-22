Врач гериатрической реабилитации РНИМУ назвал эффективный метод лечения пяточной шпоры

Заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия рассказал, что самым эффективным методом лечения болей при пяточной шпоре является ударно-волновая терапия.

Пяточная шпора или подошвенный фасциит — наиболее частая причина сильной пяточной боли у людей среднего и пожилого возраста. Несмотря на то что данная патология очень распространена, до конца не известны причины её возникновения и принципы лечения.

Заболевание связно с сильным болевым синдромом, возникающим у человека в утренние часы после пробуждения. Боли настолько интенсивные, что пациент не может даже наступить на поражённую ногу. Как пояснил врач, болевой синдром вызван воспалительным процессом в области подошвенной связки, которая соединяет пяточную кость с передней частью стопы, а не костным наростом в виде шпоры, как это принято считать.

Как отметил Александр Мелия, на сегодняшний день ударно-волновая терапия (УВТ) является доказанным эффективным способом лечения болевого синдрома при пяточной шпоре. Это неинвазивный метод, использующий импульсы ударной (звуковой) волны высокого давления, которые воздействуют на повреждённые ткани и за относительно короткое время снимают симптомы заболевания. По некоторым данным, метод УВТ по эффективности сопоставим с хирургическим лечением.

Врач также отметил, что лечение пяточной шпоры должно быть комплексным, УВТ необходимо сочетать с лечебной физкультурой – упражнениями на растяжение связок стопы.