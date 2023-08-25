Самые трогательные кадры: Серена Уильямс познакомила старшую дочь с новорождённой

Прославленная американская теннисистка совсем недавно стала мамой во второй раз. Девочку назвали необычным именем — Адира Ривер. Радостным событием Серена поделилась в социальных сетях. Спортсменка показала знакомство её первой дочери, Олимпии, с новорождённой. На фото запечатлён трогательный момент, как старшая держит на руках маленькую сестру и улыбается.

Олимпия и Адира Оганян Фото: @olympiaohanian

Алексис Оганян с детьми Фото: @alexisohanian

Алексис Оганян, муж спортсменки, также поделился трогательным фото и поблагодарил спортсменку за ещё одну наследницу:

Рад сообщить, что наш дом объединяют любовь, здоровая новорождённая девочка и счастливая мама! Спасибо, Серена! Ты сделала мне ещё один несравненный подарок.

.В 2017 году теннисистка родила дочь Олимпию.

Серена совсем недавно окончательно покинула большой спорт. Теперь, по признанию теннисистки, её достижения связаны с домом и семьёй. Она счастлива быть мамой и заниматься воспитанием детей. Так так сейчас сложно представить возвращение 41-летней спортсменки на корт, теперь фанатам прославленной теннисистки остаётся только порадоваться за новый старт в жизни Серены.