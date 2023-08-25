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Самые трогательные кадры: Серена Уильямс познакомила старшую дочь с новорожденной

Самые трогательные кадры: Серена Уильямс познакомила старшую дочь с новорождённой
Серена Уильямс
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Прославленная американская теннисистка совсем недавно стала мамой во второй раз. Девочку назвали необычным именем — Адира Ривер. Радостным событием Серена поделилась в социальных сетях. Спортсменка показала знакомство её первой дочери, Олимпии, с новорождённой. На фото запечатлён трогательный момент, как старшая держит на руках маленькую сестру и улыбается.

Олимпия и Адира Оганян

Олимпия и Адира Оганян

Фото: @olympiaohanian

Алексис Оганян с детьми

Алексис Оганян с детьми

Фото: @alexisohanian

Алексис Оганян, муж спортсменки, также поделился трогательным фото и поблагодарил спортсменку за ещё одну наследницу:

Рад сообщить, что наш дом объединяют любовь, здоровая новорождённая девочка и счастливая мама! Спасибо, Серена! Ты сделала мне ещё один несравненный подарок.

.В 2017 году теннисистка родила дочь Олимпию.

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Серена совсем недавно окончательно покинула большой спорт. Теперь, по признанию теннисистки, её достижения связаны с домом и семьёй. Она счастлива быть мамой и заниматься воспитанием детей. Так так сейчас сложно представить возвращение 41-летней спортсменки на корт, теперь фанатам прославленной теннисистки остаётся только порадоваться за новый старт в жизни Серены.

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