Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток

Собрали всех спортсменок начиная с 1990-х годов, выигрывавших лондонский мэйджор. Кто из них должен быть выше?

В первой половине июля в Лондоне состоится Уимблдонский турнир — принято считать, что это главный турнир «Большого шлема», который к тому же проходит на траве. Начиная с 1990-х годов победительницами Уимблдона становились 16 теннисисток, в том числе россиянка Мария Шарапова. Некоторые спортсменки брали титул не раз и не два. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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