Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток

В первой половине июля в Лондоне состоится Уимблдонский турнир — принято считать, что это главный турнир «Большого шлема», который к тому же проходит на траве. Начиная с 1990-х годов победительницами Уимблдона становились 16 теннисисток, в том числе россиянка Мария Шарапова. Некоторые спортсменки брали титул не раз и не два. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Штеффи Граф (Германия) — 1991–1993, 1995–1996
Граф — настоящая королева мэйджоров. Единственная теннисистка, у которой целых четыре карьерных «Шлема». Первые два титула на Уимблдоне немка завоевала ещё в конце 80-х, а в 90-х пять раз становилась чемпионкой турнира. Таким образом, из девяти Уимблдонов с 1988 по 1996 год Штеффи взяла семь, проиграв лишь два. При этом поражение в полуфинале 1990 года от Зины Гаррисон — вполне нормальный результат. И лишь вылет в первом круге в 1994-м от Лори Макнил стал настоящей сенсацией.
Мария Шарапова (Россия) — 2004
17-летняя на тот момент Шарапова имела 13-й номер посева на турнире. Уровень сложности соперниц шёл по нарастающей: четвертьфинал — Аи Сугияма, полуфинал — Линдсей Дэвенпорт… Мало кто ставил на россиянку в финале с Сереной Уильямс (1). Но Мария совершила чудо — 6:1, 6:4!
Елена Рыбакина (Казахстан) — 2022
Это сейчас Рыбакина уверенно входит в топ-3 мирового женского тенниса. А год назад её успех, как ни крути, стал сенсацией. Представительница Казахстана, посеянная под 17-м номером, до четвертьфинала включительно не играла с другими сеяными. Однако, начиная с полуфиналов, уровень соперниц был что надо. В полуфинале Елена в двух сетах обыграла Симону Халеп (16), а в финале одержала волевую победу над Онс Жабер (3) — 3:6, 6:2, 6:2.
Мартина Хингис (Швейцария) — 1997
Хингис победила на Уимблдоне в 16 лет. Тогда казалось, что это далеко не последний титул швейцарки в Лондоне. Но больше ей так и не суждено было покорить травяной ТБШ. В 1997-м Мартина, посеянная под первым номером, за весь турнир отдала соперницам лишь один сет. В полуфинале она оказалась сильнее Анны Курниковой, которой тогда также было 16, а в финале одержала волевую победу над третьей сеяной Яной Новотной — 2:6, 6:3, 6:3.
Винус Уильямс (США) — 2000–2001, 2005, 2007–2008
Старшая из сестёр Уильямс поначалу выступала на Уимблдоне успешнее младшей. Помимо пяти титулов, Винус дважды проиграла Серене в финале (2002 и 2003 годы), а в 2008-м взяла семейный реванш — 7:5, 6:4. Также она обыгрывала в решающих матчах Линдсей Дэвенпорт (дважды), Жюстин Энен и Марион Бартоли.
Серена Уильямс (США) — 2002–2003, 2009–2010, 2012, 2015–2016
По количеству титулов на Уимблдоне Уильямс-младшая идёт вровень со Штеффи Граф и уступает лишь Мартине Навратиловой (9), если учитывать только Открытую эру. В первых трёх финалах Серена обыгрывала свою сестру Винус. А затем её жертвами становились Вера Звонарёва, Агнешка Радваньска, Гарбинье Мугуруса и Анжелика Кербер.
Амели Моресмо (Франция) — 2006
До четвёртого круга включительно мощная француженка шла без проигранных партий. Но затем пришлось прибавлять — заключительные три матча оказались трёхсетовыми. В четвертьфинале Моресмо, первый номер посева, прошла Анастасию Мыскину, в полуфинале — Марию Шарапову, а в финале одержала волевую победу над Жюстин Энен — 2:6, 6:3, 6:4.
Марион Бартоли (Франция) — 2013
Удивительный успех Бартоли, которая на других мэйджорах ни разу не добиралась до финала. Француженка, которая никогда не поднималась выше седьмой строчки в рейтинге WTA, за весь турнир не проиграла ни сета. Хотя Марион, 15-й сеяной, немного повезло с сеткой, ведь соперницей с наиболее высоким номером посева оказалась Слоан Стивенс (17) в четвертьфинале. А в финале Бартоли убедительно переиграла Сабину Лисицки (23) — 6:1, 6:4.
Яна Новотна (Чехия) — 1998
В 1997 году Новотна проиграла в финале Уимблдона Мартине Хингис, но год спустя достигла-таки вершины. В четвертьфинале чешка прошла 18-летнюю Винус Уильямс, чьи золотые годы настанут чуть позже, в полуфинале отомстила Хингис, а в финале одолела француженку Натали Тозья — 6:4, 7:6 (7:2). В 2017 году Яны не стало — рак. Ей было всего 49 лет.
Линдсей Дэвенпорт (США) — 1999
Дэвенпорт катком прошлась по соперницам на том турнире. За весь турнир американка не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале Линдсей обыграла действующую чемпионку Яну Новотну, в полуфинале размялась на неведомо откуда выскочившей и столь же быстро пропавшей с радаров Александре Стивенсон (6:1, 6:1), а в финале победила саму Штеффи Граф, готовившуюся закончить карьеру, — 6:4, 7:5.
Петра Квитова (Чехия) — 2011, 2014
Квитова никогда не была первой ракеткой мира (максимум второй) и никогда не выигрывала другие мэйджоры. Но на Уимблдоне ей дважды не было равных. В финале 2011 года чешка не дала завоевать второй титул Марии Шараповой, а три года спустя разгромила Эжени Бушар — 6:3, 6:0.
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2017
Вторая после Кончиты Мартинес и пока последняя испанка, выигравшая Уимблдон. Самый сложный матч Мугуруса (14) провела в четвёртом круге, одержав волевую победу над первой сеяной Анжеликой Кербер. Затем она расправилась со Светланой Кузнецовой (7) и с Магдаленой Рыбариковой, а в финале одолела Винус Уильямс (10) — 7:5, 6:0.
Симона Халеп (Румыния) — 2019
Румынка за весь турнир отдала соперницам лишь одну партию — в матче второго круга с соотечественницей Михаэлой Бузэрнеску. В полуфинале Халеп, имевшая седьмой номер посева, победила Элину Свитолину (8) — 6:1, 6:3, — а в финале не менее убедительно расправилась с Сереной Уильямс (11) — 6:2, 6:2.
Эшли Барти (Австралия) — 2021
Барти, будучи первой сеяной, посчастливилось избежать встреч с другими высоко сеянными теннисистками. Хотя Анжелика Кербер (25) в полуфинале по определению была опасной соперницей, но её австралийка обыграла в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:3). А в решающем матче Эшли оказалась сильнее Каролины Плишковой (8) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
Анжелика Кербер (Германия) — 2018
Кербер триумфально вернулась в элиту после проблемного 2017-го. Немка, посеянная под 11-м номером, проиграла лишь один сет за весь турнир — как ни странно, во втором круге с американкой Клэр Лю. Более статусных соперниц — Дарью Касаткину (14), Елену Остапенко (12) и Серену Уильямс (25) в четвертьфинале, в полуфинале и в финале соответственно — она обыгрывала в двух партиях.
Кончита Мартинес (Испания) — 1994
Мартинес — первая испанка, взявшая Уимблдон, что уже само по себе примечательно, если учесть, что представители этой страны обычно куда успешнее действуют на грунте. Кончита попала в одну половину сетки со Штеффи Граф, но та сенсационно вылетела от Лори Макнил в первом круге. В полуфинале Мартинес одержала волевую победу над Макнил, а в финале расправилась с самой Мартиной Навратиловой — 6:4, 3:6, 6:3.
- 27 июня 2023
-
19:17
-
18:50
-
18:46
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
17:58
-
17:29
-
16:52
-
16:42
-
16:41
-
16:31
-
16:05
-
15:49
-
15:42
-
15:24
-
14:52
-
14:03
-
14:01
-
13:50
-
12:42
-
12:32
-
11:16
-
10:54
-
10:31
-
10:14
-
09:51
-
09:32
-
03:05
-
00:31
-
00:22
-
00:05
- 26 июня 2023
-
23:52
-
23:29
-
23:14