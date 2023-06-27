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Чемпионки Уимблдона, кто выигрывал турнир, сколько титулов у Марии Шараповой, Серены Уильямс, Елены Рыбакиной

Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток
Александр Насонов
Лучшие чемпионки Уимблдона!
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Собрали всех спортсменок начиная с 1990-х годов, выигрывавших лондонский мэйджор. Кто из них должен быть выше?

В первой половине июля в Лондоне состоится Уимблдонский турнир — принято считать, что это главный турнир «Большого шлема», который к тому же проходит на траве. Начиная с 1990-х годов победительницами Уимблдона становились 16 теннисисток, в том числе россиянка Мария Шарапова. Некоторые спортсменки брали титул не раз и не два. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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Рейтинг: лучшие чемпионки Уимблдона
Штеффи Граф
Фото: Bob Martin/Getty Images
1 место

Штеффи Граф (Германия) — 1991–1993, 1995–1996

Граф — настоящая королева мэйджоров. Единственная теннисистка, у которой целых четыре карьерных «Шлема». Первые два титула на Уимблдоне немка завоевала ещё в конце 80-х, а в 90-х пять раз становилась чемпионкой турнира. Таким образом, из девяти Уимблдонов с 1988 по 1996 год Штеффи взяла семь, проиграв лишь два. При этом поражение в полуфинале 1990 года от Зины Гаррисон — вполне нормальный результат. И лишь вылет в первом круге в 1994-м от Лори Макнил стал настоящей сенсацией.

Мария Шарапова (Россия)
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
2 место

Мария Шарапова (Россия) — 2004

17-летняя на тот момент Шарапова имела 13-й номер посева на турнире. Уровень сложности соперниц шёл по нарастающей: четвертьфинал — Аи Сугияма, полуфинал — Линдсей Дэвенпорт… Мало кто ставил на россиянку в финале с Сереной Уильямс (1). Но Мария совершила чудо — 6:1, 6:4!

Елена Рыбакина (Казахстан)
Фото: Julian Finney/Getty Images
3 место

Елена Рыбакина (Казахстан) — 2022

Это сейчас Рыбакина уверенно входит в топ-3 мирового женского тенниса. А год назад её успех, как ни крути, стал сенсацией. Представительница Казахстана, посеянная под 17-м номером, до четвертьфинала включительно не играла с другими сеяными. Однако, начиная с полуфиналов, уровень соперниц был что надо. В полуфинале Елена в двух сетах обыграла Симону Халеп (16), а в финале одержала волевую победу над Онс Жабер (3) — 3:6, 6:2, 6:2.

Мартина Хингис (Швейцария)
Фото: Getty Images
4 место

Мартина Хингис (Швейцария) — 1997

Хингис победила на Уимблдоне в 16 лет. Тогда казалось, что это далеко не последний титул швейцарки в Лондоне. Но больше ей так и не суждено было покорить травяной ТБШ. В 1997-м Мартина, посеянная под первым номером, за весь турнир отдала соперницам лишь один сет. В полуфинале она оказалась сильнее Анны Курниковой, которой тогда также было 16, а в финале одержала волевую победу над третьей сеяной Яной Новотной — 2:6, 6:3, 6:3.

Винус Уильямс (США)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
5 место

Винус Уильямс (США) — 2000–2001, 2005, 2007–2008

Старшая из сестёр Уильямс поначалу выступала на Уимблдоне успешнее младшей. Помимо пяти титулов, Винус дважды проиграла Серене в финале (2002 и 2003 годы), а в 2008-м взяла семейный реванш — 7:5, 6:4. Также она обыгрывала в решающих матчах Линдсей Дэвенпорт (дважды), Жюстин Энен и Марион Бартоли.

Серена Уильямс (США)
Фото: Julian Finney/Getty Images
6 место

Серена Уильямс (США) — 2002–2003, 2009–2010, 2012, 2015–2016

По количеству титулов на Уимблдоне Уильямс-младшая идёт вровень со Штеффи Граф и уступает лишь Мартине Навратиловой (9), если учитывать только Открытую эру. В первых трёх финалах Серена обыгрывала свою сестру Винус. А затем её жертвами становились Вера Звонарёва, Агнешка Радваньска, Гарбинье Мугуруса и Анжелика Кербер.

Амели Моресмо (Франция)
Фото: Daniel Berehulak/Getty Images
7 место

Амели Моресмо (Франция) — 2006

До четвёртого круга включительно мощная француженка шла без проигранных партий. Но затем пришлось прибавлять — заключительные три матча оказались трёхсетовыми. В четвертьфинале Моресмо, первый номер посева, прошла Анастасию Мыскину, в полуфинале — Марию Шарапову, а в финале одержала волевую победу над Жюстин Энен — 2:6, 6:3, 6:4.

Марион Бартоли (Франция)
Фото: Dennis Grombkowski/Getty Images
8 место

Марион Бартоли (Франция) — 2013

Удивительный успех Бартоли, которая на других мэйджорах ни разу не добиралась до финала. Француженка, которая никогда не поднималась выше седьмой строчки в рейтинге WTA, за весь турнир не проиграла ни сета. Хотя Марион, 15-й сеяной, немного повезло с сеткой, ведь соперницей с наиболее высоким номером посева оказалась Слоан Стивенс (17) в четвертьфинале. А в финале Бартоли убедительно переиграла Сабину Лисицки (23) — 6:1, 6:4.

Яна Новотна (Чехия)
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
9 место

Яна Новотна (Чехия) — 1998

В 1997 году Новотна проиграла в финале Уимблдона Мартине Хингис, но год спустя достигла-таки вершины. В четвертьфинале чешка прошла 18-летнюю Винус Уильямс, чьи золотые годы настанут чуть позже, в полуфинале отомстила Хингис, а в финале одолела француженку Натали Тозья — 6:4, 7:6 (7:2). В 2017 году Яны не стало — рак. Ей было всего 49 лет.

Линдсей Дэвенпорт (США)
Фото: Mark Sandten/Getty Images
10 место

Линдсей Дэвенпорт (США) — 1999

Дэвенпорт катком прошлась по соперницам на том турнире. За весь турнир американка не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале Линдсей обыграла действующую чемпионку Яну Новотну, в полуфинале размялась на неведомо откуда выскочившей и столь же быстро пропавшей с радаров Александре Стивенсон (6:1, 6:1), а в финале победила саму Штеффи Граф, готовившуюся закончить карьеру, — 6:4, 7:5.

Петра Квитова (Чехия)
Фото: Julian Finney/Getty Images
11 место

Петра Квитова (Чехия) — 2011, 2014

Квитова никогда не была первой ракеткой мира (максимум второй) и никогда не выигрывала другие мэйджоры. Но на Уимблдоне ей дважды не было равных. В финале 2011 года чешка не дала завоевать второй титул Марии Шараповой, а три года спустя разгромила Эжени Бушар — 6:3, 6:0.

Гарбинье Мугуруса (Испания)
Фото: Michael Steele/Getty Images
12 место

Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2017

Вторая после Кончиты Мартинес и пока последняя испанка, выигравшая Уимблдон. Самый сложный матч Мугуруса (14) провела в четвёртом круге, одержав волевую победу над первой сеяной Анжеликой Кербер. Затем она расправилась со Светланой Кузнецовой (7) и с Магдаленой Рыбариковой, а в финале одолела Винус Уильямс (10) — 7:5, 6:0.

Симона Халеп (Румыния)
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
13 место

Симона Халеп (Румыния) — 2019

Румынка за весь турнир отдала соперницам лишь одну партию — в матче второго круга с соотечественницей Михаэлой Бузэрнеску. В полуфинале Халеп, имевшая седьмой номер посева, победила Элину Свитолину (8) — 6:1, 6:3, — а в финале не менее убедительно расправилась с Сереной Уильямс (11) — 6:2, 6:2.

Эшли Барти (Австралия)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
14 место

Эшли Барти (Австралия) — 2021

Барти, будучи первой сеяной, посчастливилось избежать встреч с другими высоко сеянными теннисистками. Хотя Анжелика Кербер (25) в полуфинале по определению была опасной соперницей, но её австралийка обыграла в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:3). А в решающем матче Эшли оказалась сильнее Каролины Плишковой (8) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Анжелика Кербер (Германия)
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
15 место

Анжелика Кербер (Германия) — 2018

Кербер триумфально вернулась в элиту после проблемного 2017-го. Немка, посеянная под 11-м номером, проиграла лишь один сет за весь турнир — как ни странно, во втором круге с американкой Клэр Лю. Более статусных соперниц — Дарью Касаткину (14), Елену Остапенко (12) и Серену Уильямс (25) в четвертьфинале, в полуфинале и в финале соответственно — она обыгрывала в двух партиях.

Кончита Мартинес (Испания)
Фото: Bob Martin/Getty Images
16 место

Кончита Мартинес (Испания) — 1994

Мартинес — первая испанка, взявшая Уимблдон, что уже само по себе примечательно, если учесть, что представители этой страны обычно куда успешнее действуют на грунте. Кончита попала в одну половину сетки со Штеффи Граф, но та сенсационно вылетела от Лори Макнил в первом круге. В полуфинале Мартинес одержала волевую победу над Макнил, а в финале расправилась с самой Мартиной Навратиловой — 6:4, 3:6, 6:3.

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