Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев: как готовится к US Open 2023 года, фото с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым, видео дочери

Дочка Алиса — главный фанат Медведева! Даниил привёз семью в Нью-Йорк и готов к US Open
Александр Насонов
Дочка Алиса — главный фанат Медведева
Аудио-версия:
Комментарии
Россиянин уже вовсю тренируется перед турниром, который выигрывал два года назад. Надо повторить!

С 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США) пройдёт US Open, последний мэйджор сезона. Главными фаворитами едва ли не все эксперты называют Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, которые в минувшие выходные устроили безумный финал в Цинциннати. А вот Даниил Медведев, победитель Открытого чемпионата США 2021 года, считается тёмной лошадкой. Медведев не лучшим образом выступил на североамериканских «Мастерсах», на которых ранее у него также уже были титулы. В Торонто россиянин дошёл до четвертьфинала, а в Цинциннати и вовсе остановился в третьем круге. Однако не самые удачные результаты, похоже, не стали ощутимым ударом по психологии Даниила — и это очень важно.

Материалы по теме
«Нет привычного Медведева». Реакция на провал Даниила на «Мастерсах» перед US Open «Нет привычного Медведева». Реакция на провал Даниила на «Мастерсах» перед US Open
Джокович вытащил 4-часовой марафон у Алькараса в финале Цинциннати! Игрокам вызывали врача Джокович вытащил 4-часовой марафон у Алькараса в финале Цинциннати! Игрокам вызывали врача

По окончании «Мастерса» в Цинциннати Медведев встретился с Андреем Рублёвым и с Кареном Хачановым, двумя другими топовыми российскими теннисистами. Рублёв и в Торонто, и в Цинциннати не выиграл ни одного матча, оба раза выбыв из борьбы во втором круге, ну а Хачанов из-за травмы не выходил на корт с Уимблдона. Они сделали совместную фотографию, на которой, помимо самих спортсменов, присутствуют и члены их команд. На фото есть и Фернандо Висенте (тренер Рублёва), и Жиль Сервара (наставник Медведева). Сам снимок опубликовал в социальной сети Карлос Коста, физиотерапевт Рублёва.

Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и их тренеры в преддверии US Open

Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и их тренеры в преддверии US Open

Фото: Из личного архива Карлоса Косты

«Большая команда! Усердно работаем для лучших результатов. Дальше — US Open», — так подписал он снимок. Напомним, Даниил Медведев становился чемпионом US Open в 2021 году, Андрей Рублёв трижды доходил до четвертьфинала (2017, 2020, 2022), а Карен Хачанов в 2022 году дошёл до полуфинала турнира.

Покидая Цинциннати, Медведев поделился в соцсетях живописной фотографией, сделанной в самолёте. Природа и впрямь восхитительна. «Увидимся в следующем году, Цинци», — подписал снимок Даниил.

Даниил Медведев в самолёте

Даниил Медведев в самолёте

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

А ещё Медведев не только классный теннисист, но и заботливый и любящий папа. Даниил вместе с женой Дарьей воспитывает дочку Алису, появившуюся на свет в октябре прошлого года. Малышке едва исполнилось 10 месяцев, и потому она ещё не может надолго расставаться с родителями. Наличие такой болельщицы наверняка не даёт унывать Медведеву! Чтобы малышке не было скучно в самолёте, Даниил и Дарья устроили ей детский уголок перед иллюминатором.

Алиса Данииловна уже сейчас пытается оказывать посильную помощь папе. На этом милом видео девочка пытается распаковать новый комплект формы. Правда, у неё это не очень получается, она оглядывается и просит помощи:

***

…Завоевав титул в 2021-м, Медведев не смог защитить трофей. На US Open — 2022 россиянин проиграл Нику Кирьосу в 1/8 финала. В этот раз Кирьоса, который фактически пропускает этот сезон, не будет на турнире. Но Даниилу от этого не легче, так как Джокович и Алькарас никуда не делись. Как думаете, бросит ли он вызов новой «Большой двойке»?

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android