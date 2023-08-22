Дочка Алиса — главный фанат Медведева! Даниил привёз семью в Нью-Йорк и готов к US Open

Россиянин уже вовсю тренируется перед турниром, который выигрывал два года назад. Надо повторить!

С 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США) пройдёт US Open, последний мэйджор сезона. Главными фаворитами едва ли не все эксперты называют Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, которые в минувшие выходные устроили безумный финал в Цинциннати. А вот Даниил Медведев, победитель Открытого чемпионата США 2021 года, считается тёмной лошадкой. Медведев не лучшим образом выступил на североамериканских «Мастерсах», на которых ранее у него также уже были титулы. В Торонто россиянин дошёл до четвертьфинала, а в Цинциннати и вовсе остановился в третьем круге. Однако не самые удачные результаты, похоже, не стали ощутимым ударом по психологии Даниила — и это очень важно.

По окончании «Мастерса» в Цинциннати Медведев встретился с Андреем Рублёвым и с Кареном Хачановым, двумя другими топовыми российскими теннисистами. Рублёв и в Торонто, и в Цинциннати не выиграл ни одного матча, оба раза выбыв из борьбы во втором круге, ну а Хачанов из-за травмы не выходил на корт с Уимблдона. Они сделали совместную фотографию, на которой, помимо самих спортсменов, присутствуют и члены их команд. На фото есть и Фернандо Висенте (тренер Рублёва), и Жиль Сервара (наставник Медведева). Сам снимок опубликовал в социальной сети Карлос Коста, физиотерапевт Рублёва.

Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и их тренеры в преддверии US Open Фото: Из личного архива Карлоса Косты

«Большая команда! Усердно работаем для лучших результатов. Дальше — US Open», — так подписал он снимок. Напомним, Даниил Медведев становился чемпионом US Open в 2021 году, Андрей Рублёв трижды доходил до четвертьфинала (2017, 2020, 2022), а Карен Хачанов в 2022 году дошёл до полуфинала турнира.

Покидая Цинциннати, Медведев поделился в соцсетях живописной фотографией, сделанной в самолёте. Природа и впрямь восхитительна. «Увидимся в следующем году, Цинци», — подписал снимок Даниил.

Даниил Медведев в самолёте Фото: Из личного архива Даниила Медведева

А ещё Медведев не только классный теннисист, но и заботливый и любящий папа. Даниил вместе с женой Дарьей воспитывает дочку Алису, появившуюся на свет в октябре прошлого года. Малышке едва исполнилось 10 месяцев, и потому она ещё не может надолго расставаться с родителями. Наличие такой болельщицы наверняка не даёт унывать Медведеву! Чтобы малышке не было скучно в самолёте, Даниил и Дарья устроили ей детский уголок перед иллюминатором.

Алиса Данииловна уже сейчас пытается оказывать посильную помощь папе. На этом милом видео девочка пытается распаковать новый комплект формы. Правда, у неё это не очень получается, она оглядывается и просит помощи:

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…Завоевав титул в 2021-м, Медведев не смог защитить трофей. На US Open — 2022 россиянин проиграл Нику Кирьосу в 1/8 финала. В этот раз Кирьоса, который фактически пропускает этот сезон, не будет на турнире. Но Даниилу от этого не легче, так как Джокович и Алькарас никуда не делись. Как думаете, бросит ли он вызов новой «Большой двойке»?

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