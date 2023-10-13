Эксперты перечислили удивительные полезные свойства чеснока

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Чеснок – пряность и в то же время эффективное лекарственное растение. Эксперты рассказали об удивительных свойствах этого продукта.

Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление чеснока снижает риск развития высокого кровяного давления, инсультов и сердечных приступов.

Защищает от диабета. S-аллил-L-цистеин – активный ингредиент, который содержится в экстракте выдержанного чеснока, – обладает сильным антиоксидантным действием. Он эффективно защищает организм от окислительного стресса и повреждений, вызванных свободными радикалами. Также снижает риск развития диабета.

Подавляет воспаление. S-аллил-L-цистеин также обладает противовоспалительным действием, что помогает предотвратить и лечить такие заболевания, как артрит, астма и болезнь Альцгеймера.