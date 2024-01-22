Жена страдающего деменцией Брюса Уиллиса поделилась душераздирающими кадрами актёра

Последние несколько лет Брюс Уиллис борется с тяжелейшей болезнью – у звезды Голливуда диагностирована лобно-височная деменция, которая с каждым днём по крупицам отнимает у актёра память, а вместе с ней любые воспоминания, связанные с самыми близкими людьми.

Тяжелее всего в этой ситуации приходится супруге «Крепкого орешка» Эмме Хемминг, которая каждую минуту видит, как угасает её любимый. Актриса старается ни на миг не отходить от мужа, чтобы продлить бесценные моменты вместе.

Брюс Уиллис и Эмма Хемминг Фото: Из личного архива Эммы Хемминг

Эмма часто поддаётся воспоминаниями и делится с поклонниками Брюса редкими архивными кадрами, где он ещё не подозревает о том, какая судьба ему уготована. У себя в блоге Хемминг выложила видео, на котором Уиллис обнимает супругу на берегу океана, задорно танцует и ведёт за руки маленьких дочек.

Брюс Уиллис и Эмма Хемминг Фото: Из личного архива Эммы Хемминг

Поклонники уверены, что хотя Брюс и не осознаёт происходящего, но точно чувствует крепкие объятия близких, которые до сих пор верят в чудо.