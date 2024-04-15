Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эксперты объяснили, насколько вреден для здоровья сон рядом с телефоном

Эксперты объяснили, насколько вреден для здоровья сон рядом с телефоном
Насколько вреден сон рядом с телефоном
Аудио-версия:
Комментарии

Многие люди кладут смартфон рядом с кроватью во время сна. Насколько это вредно для здоровья, объяснили эксперты Национального института рака.

Многие люди обеспокоены тем, что сотовые телефоны излучают радиацию в виде радиочастотного излучения или радиоволн. Некоторые убеждены, что это может увеличить риск рака.

Было проведено множество различных исследований, чтобы попытаться выяснить, опасно ли использование сотового телефона для здоровья человека. Однако имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что использование смартфона не вызывает у людей рака мозга или других видов рака.

Эксперты добавили, что энергия радиации от телефонов слишком мала, чтобы повредить ДНК.

Читайте также:
Как выбрать электроодеяло: физиотерапевт назвала 4 критерия и перечислила возможные риски
Как выбрать электроодеяло: физиотерапевт назвала 4 критерия и перечислила возможные риски

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android