Весело и уютно: 13 и 14 апреля в Москве пройдут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

Солнечная погода, хорошее настроение и отличная компания – составляющие идеальных выходных. Сделать субботу и воскресенье такими запросто можно благодаря беговому сообществу. В ближайшие выходные в Москве на территории «Битцевского леса» пройдут кроссы «Быстрый пёс» (13 апреля) и «Лисья гора» (14 апреля).

Организаторы предлагают преодолеть 2 км в компании своего любимца, попробовать свои силы в классическом кроссе на дистанциях от 2 км до 8 км или пробежать эстафету 4х1 км. Участники кроссов будут стартовать в несколько волн с интервалами между группами, а у каждому пушистику выделят номер настоящего атлета. На финише все хвостики бегуны получат маленькие медали, а победителям и их хозяевам вручат ценные призы.

Также 13 апреля состоится четвёртый этап Студенческого кубка Бегового сообщества: женщин ждет забег по пересеченной местности на 4 км, а мужчин – на 6 км. Также командам предстоит посоревноваться в смешанной эстафете 4х1 км.

Кросс «Лисья гора» Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

А в воскресенье на старт выйдут любители классики: 14 апреля состоится кросс «Лисья гора». Участников ждет кольцевая трасса, широкая стартовая линия и раздельные старты для мужчин и женщин: девушки 18-19 лет пробегут 2 км, юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет – 4 км, женщины 20-34 и мужчины от 35 лет 6 км, мужчины 20-34 – 8 км. Помимо этого, в воскресенье на кроссе «Лисья гора» уже в четвертый раз пройдет смешанная эстафета 4х1 км.

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