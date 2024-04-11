Стало известно условие, при котором принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Великобританию

Уже несколько лет герцоги Сассекские живут в Соединённых Штатах. Последний раз принц прилетал в Великобританию после новостей о том, что у короля Карла III был обнаружен рак. Ожидается, что следующий визит Гарри может состояться уже через месяц – 8 мая будет отмечаться 10-летие «Игр непобеждённых».

Не исключено, что в Великобританию герцог Сассекский приедет вместе супругой и двумя детьми – сыном Арчи и дочерью Лилибет. Инсайдеры при этом утверждают, что Меган Маркл не готова лететь в Лондон. Она опасается за безопасность детей и настаивает на том, чтобы им была предоставлена государственная охрана.

Уже дошло до того, что Меган не хочет приезжать в Великобританию вместе с детьми. Она просто-напросто не чувствует себя в безопасности там, — сообщил источник журналистам.

Сейчас решается вопрос о расписании предстоящих мероприятий. Не исключено, что подданные увидят принцев Уильяма и Гарри вместе – так Букингемский дворец попытается показать, что между братьями нет никакой вражды.

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