Роспотребнадзор назвал правила поведения во время весеннего паводка

Специалисты Роспотребнадзора призывают быть внимательными в период весеннего паводка и половодья. Из-за подтоплений увеличивается риск загрязнения воды патогенами.

В частности, такая вода может вызвать ряд серьёзных заболеваний. Среди них дизентерия, брюшной тиф, паратиф, вирусный гепатит А и другие инфекционные заболевания.

В Роспотребнадзоре призывают россиян во время паводка не пить воду из родников и колодцев без её обеззараживания, не употреблять продукты, которые находились в контакте с такой водой, регулярно и тщательно мыть руки и использовать кожные антисептики.

При возникновении симптомов острого инфекционного заболевания обращайтесь за медицинской помощью.

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