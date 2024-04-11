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Риск дизентерии и брюшного тифа: Роспотребнадзор предупреждает о возможном загрязнении воды из-за паводка

Роспотребнадзор назвал правила поведения во время весеннего паводка
Предупреждает о возможном загрязнении воды
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Специалисты Роспотребнадзора призывают быть внимательными в период весеннего паводка и половодья. Из-за подтоплений увеличивается риск загрязнения воды патогенами.

В частности, такая вода может вызвать ряд серьёзных заболеваний. Среди них дизентерия, брюшной тиф, паратиф, вирусный гепатит А и другие инфекционные заболевания.

В Роспотребнадзоре призывают россиян во время паводка не пить воду из родников и колодцев без её обеззараживания, не употреблять продукты, которые находились в контакте с такой водой, регулярно и тщательно мыть руки и использовать кожные антисептики.

При возникновении симптомов острого инфекционного заболевания обращайтесь за медицинской помощью.
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