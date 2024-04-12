Стали известны имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest 2024

В 2024 году фестиваль пройдёт уже девятый раз. Самое долгожданное событие грядущего лета соберёт гостей на площадках сразу пяти городов. Стартует VK Fest 1 июня в Уфе, 8 июня он переместится в Красноярск, 15 июня – в Сочи, 29-30 июня мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге, а 13-14 июля фестиваль состоится в Москве. Более того, в этот раз он впервые пройдёт в «Лужниках».

Организаторы уже объявили главных хэдлайнеров мероприятия. На разных сценах VK Festа выступят знаменитые артисты, блогеры, молодые таланты и многие другие. В списке заявленных участников уже есть Тимати, группа «Три дня дождя», INSTASAMKA, Мари Краймбрери, Элджей, Мот и многие другие. Более того, на московских сценах фестиваля появятся специальные гости.

Кто выступит на VK Fest 2024 Фото: vk.com/fest

С приближением VK Festa список звезд, которые выступят на фестивале, будет пополняться. Совсем скоро станет известно, кто же примет участие в зоне лектория, а также будут названы имена представителей сцены блогеров. Ожидается, что в 2024 году на мероприятии побывают более 200 тысяч человек.

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