Кефир, бананы, соленья: врач назвала недопустимые перед поездкой на автомобиле продукты

Некоторых продуктов лучше избегать перед поездкой за рулём, поскольку они содержат алкоголь, хоть и небольшое количество. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на слова гастроэнтеролога Бавер Салиховой.

Так, лучше отказаться от кваса и кисломолочных продуктов, таких как кефир, тан, айран, кумыс. Эти напитки производятся при помощи брожения, во время которого выделяются углекислый газ и этиловый спирт. Они могут содержать до 3% спирта.

Также следует избегать перезревших фруктов. Например, концентрация спирта в пяти почерневших бананах почти такая же, как в 250 миллилитрах пива. Кроме того, спирт содержится в соленьях (особенно огурцах и помидорах), соевом соусе, квашеной капусте.

Не стоит сразу после стакана кефира или банки квашеной капусты отправляться в путь. Ещё минут 15 после употребления алкотестер может превысить норму показателя в 0,3 промилле. Однако через полчаса-час от них уже не останется и следа.

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