Принц Уильям рассказал об увлечении 10-летнего принца Джорджа футболом

Маленький наследник британского престола с ранних лет посещает с отцом футбольные матчи. На прошлой неделе принц Уильям привёл своего старшего сына Джорджа на матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА – 2023/2024 между «Астон Виллой» и «Лиллем».

Джордж с большим азартом наблюдал за мячом и болел за любимую команду, а Уильям после игры рассказал, что отныне мальчик является «частью прайда» (так называют себя болельщики «Астон Виллы»). Юный принц вскакивал каждый раз, когда на поле случался острый момент, а также бурно обсуждал с отцом ход матча.

Принц отметил, что Джордж уже наравне со взрослыми болельщиками знает все правила футбола, выбрал любимчиков среди спортсменов, а также внимательно следит за турнирной таблицей. При этом Уильям подчеркнул, что пока выходить на поле Джордж не настроен, ему куда больше нравится наблюдать за игрой с трибуны.

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