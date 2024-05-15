Велогонка «Садовое кольцо» — 2024: регистрация, маршрут, расписание

Катались ли вы когда-либо на велосипеде по центру Москвы? Уверены, что для многих ответ будет положительным, но, скорее всего, это была обычная прогулка. Эти выходные готовят сюрприз для жителей и гостей столицы. 18 мая Садовое кольцо закроют от автомобилей для проведения одноимённой велогонки. Ниже рассказываем всё об этом спортивном мероприятии.

О чём расскажем:

История гонки

Удивительно, но за велогонкой на Садовом кольце стоит огромная история, событию уже более 100 лет. Первый старт был дан в 1920-м как соревнованию по велоспорту среди москвичей. Оно быстро стало популярным для гонщиков не только из столицы, но и из других городов и регионов страны.

В разные годы в заездах принимали участие звёзды отечественного велоспорта, чемпионы СССР и международных турниров. Гонка проводилась даже в годы Великой Отечественной войны.

С распадом Союза соревнование не прекратило своё существование, с 1993 года оно стало частью веломногодневки «Пять колец Москвы» и вышло на международный уровень. В таком формате заезд проводился до 2016 года. Затем в истории гонок на Садовом произошёл двухлетний перерыв.

В 2018 году соревнование возобновилось, тогда оно впервые прошло формате, который привычен современным велосипедистам. К сожалению, из-за пандемии в 2020 и 2021 годах спортсмены вновь остались без гонки.

Сейчас организатором мероприятия выступает Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта, проводящая эту и несколько других шоссейных и трековых гонок в Москве и Подмосковье под брендом CyclingRace.

Фото: Оргкомитет велогонки «Садовое кольцо»

Дата и регистрация

В 2024 году легендарная любительская велогонка «Садовое кольцо» пройдёт 18 мая в Москве. Стартовый городок расположится на проезде Девичьего поля, а старт будет дан вблизи Зубовской улицы.

Время заезда:

6:00 — сбор участников;

7:40 — брифинг участников;

8:00 — старт кластера А;

8:03 — старт кластера B;

8:06 — старт кластера C;

8:09 — старт кластера D;

8:12 — старт кластера F;

8:15 — старт велозаездов;

10:30-11:25 — развлекательная программа;

11:30 — награждение;

13:00 — закрытие спортивного городка.

Фото: Оргкомитет велогонки «Садовое кольцо»

Стоимость участия в велогонке варьировалась от 5500 до 8000 рублей, велозаезд стоил дешевле – от 3000 до 5500 рублей. Чем раньше человек регистрировался, тем меньше он платил. Для спортсменов категорий 60+ участие стоило 1000 рублей.

Сейчас регистрация уже закрыта, все слоты распроданы. Но тем, кто успел заполучить своё место, достанется ряд преимуществ:

стартовый номер и бонусы от партнеров;

чип для электронного учёта результата;

тёплая раздевалка и камеры хранения в стартовом городке;

питание, прохладительные и тёплые напитки;

медаль участника;

медицинская страховка;

возможность стать героем онлайн-трансляции соревнований;

возможность побороться за ценные призы, быть награждённым на сцене велогонки.

Где и когда можно будет получить стартовый пакет?

Мы всё узнали, выдача проходит в течение трёх дней:

15 мая, в среду, с 12:00 до 21:00;

16 мая, в четверг, с 8:00 до 21:00;

17 мая, в пятницу, с 8:00 до 20:00.

Вам необходимо прийти в Велосипедный клуб Volga Union cycling academy (г. Москва, Крылатская 10, вход с боковой стороны велотрека). Не забудьте взять документ, удостоверяющий личность, а также оригинал и копию медицинской справки о допуске к соревнованиям по велоспорту/триатлону.

Фото: Оргкомитет велогонки «Садовое кольцо»

Как проходит гонка?

Трасса – всё Садовое кольцо, его длина составляет 15,6 км. Гонка круговая, количество раз, которые вы проедете по кольцу, варьируется от одного до семи. Вариант будет зависеть от кластера, который вы выбрали.

Всего представлено два формата участия: велогонка и велозаезд. Выбирайте, исходя из своего уровня подготовки, и не забывайте надеть шлем.

Для велогонки участники разделяются на группы по возрасту, полу и мастерству, победители определяются как в абсолютном зачёте, так и внутри своего кластера и категории. Такая система позволяет соблюсти спортивный принцип – когда все соревнуются с равными по силам соперниками – и привлечь большее количество участников, их число растёт с каждым годом.

Самые опытные, как правило, это профессионалы, среди которых есть немало чемпионов различных первенств – едут семь кругов по внутренней стороне Садового, это примерно 109 км. Чуть менее подготовленные гонщики могут выбрать дистанции на пять или шесть кругов, в этом случае в общем зачёте победить не получится, зато можно попытать счастье в своей группе. Средний темп гонки здесь – от 35 км/ч, а для участия необходимы навыки езды в группе и шоссейный велосипед с рулём-«бараном».

Новички, которые хотят попробовать свои силы на уникальной трассе, могут проехать один, два или три круга на обыкновенном велосипеде — это формат велозаезда. Участники не разделяются на категории и едут по внешней стороне кольца – для своей безопасности и чтобы не мешать тем, кто едет пять-семь кругов. Средний темп, который стоит держать, чтобы не отставать от своего пелотона – 25-30 км/ч.

Важно! Не путайте велогонку «Садовое кольцо» со знаменитым Московским велофестивалем, который также проходит на Садовом в тот же день, но позже.

Велогонка – это спортивное соревнование со всеми соответствующими правилами, она стартует утром и заканчивается до 11:00. Велофестиваль, который начинается в 12:00 – это приятная прогулка для всех желающих, а не заезд на скорость или на время.

Многие участники гонки по её завершении остаются на Садовом, чтобы присоединиться к колонне и ещё раз проехать по кольцу в спокойном темпе, отдохнуть, расслабиться и полюбоваться красотами центра столицы.

Фото: Оргкомитет велогонки «Садовое кольцо»

Как подготовиться к гонке?

Для участия в любом спортивном мероприятии нужна подготовка, однако за три дня до старта вы уже не успеете ничего сделать. Эти советы пригодятся, если вы решите участвовать в гонке в следующем году.

Эксперты рекомендуют тренироваться четыре раза в неделю по два часа, чередуя езду в спокойном темпе и более силовую работу. Можно заниматься и в зале, это позволит набрать хорошую физическую форму.

Не стоит забывать, что Садовое кольцо – это в первую очередь автомагистраль, и вам ещё до старта нужно привыкнуть к реальным условиям. Учитывайте, что по пути следования будет дорожная разметка, на неё лучше лишний раз не наезжать, чтобы не поскользнуться. Сохраняйте внимание и в полумраке тоннелей, и на железных стыках мостов.

Леонид Краснов пятикратный чемпион России и обладатель Кубка мира по велоспорту, эксперт CyclingRace «На Садовом будет комфортно при любом уровне подготовки: главное — выбрать правильный кластер на старте. Здесь очень широкая дорога – поместятся все. Но стоит обратить внимание, что быстрые группы могут догнать новичков на круг, поэтому правильнее и безопаснее всё-таки держаться правой стороны. Также на дороге встречаются рельсы – важно, чтобы при наезде на них ничего не выпало с велосипеда – к примеру, бутылка».

Что касается особенностей трассы: Садовое кольцо – это хороший вариант для начинающих гонщиков. Перепад высот тут сравнительно небольшой, спуски и подъёмы пологие и хорошо просматриваемые, а поворотов фактически нет. Однако не стоит терять концентрацию – ехать придётся примерно в одном темпе, нужно быть внимательным, чтобы не отстать от своей группы и при этом никого не задеть.

Александр Чапайкин мастер-тренер, эксперт CyclingRace «Если вы отстали от основной группы – не справились с темпом или случилась техническая неполадка – нужно найти свой индивидуальный темп, при котором вы сможете продолжать движение как можно дольше. Для этого можно использовать показатели измерителей мощности, чтобы поддерживать целевой пульс. Если такой возможности нет, то есть так называемый «разговорный тест»: смогу ли я поддерживать комфортный темп речи во время движения определённой интенсивности. Попробуйте начать «разговор» как будто с партнёром по гонке – если не получается, то надо ехать помягче. Если вы можете разговаривать, пусть и с небольшой одышкой – рабочий темп выбран правильно. Ещё один способ набрать темп обусловлен круговым характером гонки: отстающего может догнать более быстрая группа – попробуйте «подсесть» к ней».

Фото: Оргкомитет велогонки «Садовое кольцо»

Перекрытие дорог

Нельзя будет проехать по самому Садовому кольцу. На проспекте Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца и от Садового кольца до Каланчевской улицы, а также на улице Маши Порываевой будет работать только одна крайняя полоса в каждом направлении. Также 18 мая будет закрыто движение транспорта на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы).

Велогонка «Садовое кольцо» – это возможность попробовать свои силы в настоящем соревновании. С учётом того, что это ежегодная гонка – по ней можно оценивать свой прогресс, поднимать личный уровень сложности, увеличивая количество кругов в соответствии с ростом мастерства. Так что если вы хотели ощутить себя в роли настоящего велогонщика, но не знали, где и как, – это ваш шанс.