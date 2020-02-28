Представитель МОК: есть два-три месяца, чтобы принять решение, проводить ли Игры-2020

Почётный член МОК, отвечающий за спортивные федерации Океании, Кеван Госпер прокомментировал возможность отмены Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса.
«Это очень серьёзно. Наряду с вирусом Зика перед Играми в Рио-де-Жанейро, который также представляет большую угрозу, поскольку, если женщина во время беременности им заразится, это может отразиться на развитии плода.
У нас уже был бойкот московской Олимпиады, ужасный инцидент в Мюнхене в 1972 году, где были убиты 11 израильских спортсменов. Коронавирус опасен из-за высокой скорости распространения. Мы должны серьёзно подумать, поскольку у нас есть два-три месяца, чтобы принять решение, проводить ли Игры.
Если ситуация не улучшится и вакцины против него не будут доступны, вирус продолжит распространяться, единственным вариантом станет отмена Олимпиады. О переносе речь не идёт, речь об отмене. Мы не говорим о том, чтобы перенести их, речь идёт об отмене. Но в настоящий момент нужно продолжать готовиться и надеяться, что Игры состоятся», — приводит слова Госпера АВС.
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