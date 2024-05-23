Далалоян: поехать на Олимпиаду в Париж — не самая главная цель на четырёхлетие

Российский гимнаст олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян рассказал, что участие в ОИ-2024 для него не являлось главной целью в последние годы. Об этом спортсмен поделился в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

— Для тебя этот олимпийский цикл самый грустный?

— Нет, не могу сказать, что для меня грустный этот олимпийский цикл. Может быть, разочарован, были какие-то надежды, поехать всё-таки на эту Олимпиаду, но, наверное, это не самая главная цель была на это четырёхлетие.

— А какая тогда была самая главная цель?

— После того как я завоевал золото Олимпиады в Токио, моя самая главная цель была получить те моменты, те секунды проведения со своей семьёй, с женой, с детьми и насладиться именно этим в полную силу, и эта задача, наверное, в принципе всегда перед мной стояла, но когда была подготовка к Токио, когда было перенесение Олимпиады на год из-за пандемии, потом условия подготовки тоже были очень сложные, когда нас закрывали совсем на базе, без выездов, без ничего, конечно, это всё вынуждало отдаляться от семьи, ограничивать себя, наверное, в этом, чего очень не хотелось, но приходилось.

И я себе точно сказал, что после Олимпиады в Токио я должен почувствовать, должен по-настоящему быть в семье с детьми, с женой, помогать во всём, понимать во всём. И вот это вот самая основная и главная задача была для меня.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.