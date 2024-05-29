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Глава ФСГР Титов объяснил, почему российские гимнасты не едут на Олимпиаду в Париж

Глава ФСГР Титов объяснил, почему российские гимнасты не едут на Олимпиаду в Париж
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов объяснил позицию российской сборной, которая приняла решение не участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024.

«Сейчас звучит много разговоров о том, почему мы не едем в Париж. Мол, батутисты смогли, а мы нет. Если объективно смотреть, то у нас получить нейтральный статус могут буквально несколько девчонок 15-16 лет.

Пройду по остальным. Никита Нагорный — руководитель Юнармии, санкции от Канады и других стран. Шансов ноль. Далалоян и Аблязин — военнослужащие Росгвардии, с контрактом. Маринов — человек, проходящий срочную службу в российской армии. А это основа. Шансов получить нейтральный статус не было никакого. А процедура дорогостоящая, порядка трёх тысяч швейцарских франков на каждого человека», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе и с выполнением ряда критериев МОК.

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