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48-летняя гимнастка Чусовитина осталась без девятой Олимпиады в карьере

48-летняя гимнастка Чусовитина осталась без девятой Олимпиады в карьере
Оксана Чусовитина
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48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина (Узбекистан) не сможет принять участия в девятой Олимпиаде в карьере. В социальных сетях спортсменка сообщила, что получила травму во время тренировки перед азиатским чемпионатом. На этом старте она могла завоевать олимпийскую путёвку.

«Дорогие мои друзья, болельщики и все, кто любит гимнастику, к сожалению, у меня для вас печальная новость. Вчера во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным мероприятием на Олимпиаду в Париже, получила травму во время тренировки. Я не смогу принять участия и очень расстроена, так как долго готовилась. Хочу выразить всем вам благодарность, но вы можете прийти и поддержать наших девочек. Вот чем я буду заниматься завтра», — написала Чусовитина в соцсетях.

Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне и серебряную награду на ОИ-2008 в Пекине в опорном прыжке. Она также является трёхкратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира (3-4-4). Спортсменка в разные годы представляла сборные СССР, Узбекистана и Германии.

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