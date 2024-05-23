Далалоян: «команда бомжей» или «сборная иноагентов»? Это то, что навязывают россиянам

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян рассказал об отношении к тому, что нейтральных атлетов из России, которые поедут на ОИ-2024, называют «командой бомжей» и «сборной иноагентов». Об этом спортсмен поделился в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

— «Команда бомжей» или «сборная иноагентов»? Как относишься к таким формулировкам?

— В принципе это вот те условия, которые сейчас есть, которые мы сейчас можем увидеть на Олимпиаде. Это вот те два смысла, которые хотят навязать российским спортсменам сейчас те, кто организовывает Олимпиаду, и те, кто, в принципе, всем этим промышляет. Не хотелось бы быть ни там, ни там. Вот из этих двух понятий.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.