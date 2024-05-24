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В ЮАР считают дискриминацию России на Олимпийских играх — 2024 лицемерием

Депутат Национальной ассамблеи Южноафриканской Республики (ЮАР) Нкоси Звеливелие Мандела заявил, что действия против России являются лицемерными, потому что западные страны игнорируют конфликт между Палестиной и Израилем.

«Наша позиция в отношении России ясна, и мы считаем, что действия, предпринятые против России, являются лицемерными, поскольку западные державы отказываются санкционировать апартеид Израиля и его геноцид в оккупированной Палестине», — приводит слова Манделы «РИА Новости Спорт».

Депутат выступил в кампусе Женевского Университета в качестве главного спикера студенческой конференции, посвящённой призыву бойкотировать Израиль из-за конфликта с Палестиной.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах призывал остальные страны бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге. Мэр Парижа Анна Идальго также заявляла, что российских спортсменов не ждут на Олимпиаде-2024.