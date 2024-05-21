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Французскую рапиристку оправдали по делу из-за допинг-теста накануне домашней Олимпиады

Французскую рапиристку оправдали по делу из-за допинг-теста накануне домашней Олимпиады
Изаора Тибюс
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года французская рапиристка Изаора Тибюс была оправдана антидопинговым дисциплинарным трибуналом Международной федерации фехтования (IFF) по делу из-за аномального допинг-теста.

Теперь спортсменка сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщило AFP.

8 февраля Тибюс временно отстранили от соревнований. Она также является чемпионкой мира 2022 года в индивидуальных соревнованиях по рапире и многократным призёром соревнований аналогичного уровня (1-3-6). На её счету серебряные и бронзовые награды европейских первенств (0-4-7), завоёванные в том числе и в командной рапире. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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