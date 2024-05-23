Мбаппе не сыграет на Олимпиаде в Париже — источник

25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе с высокой вероятностью не примет участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже в составе сборной Франции, сообщает El Partidazo de COPE. По данным СМИ со ссылкой на источники в мадридском «Реале», вопрос об участии Мбаппе в Олимпиаде не стоит на повестке дня, и в августе 2024 года форвард присоединится к предсезонному сбору «сливочных» под руководством главного тренера Карло Анчелотти.

Ранее появлялась информация о переговорах в Париже между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом «Реала» Флорентино Пересом, предметом которых являлось возможное участие Мбаппе в Олимпиаде.

Летом 2024 года Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ», за который выступает в текущем сезоне, в связи с истечением срока действия контракта и, по данным СМИ, станет игроком мадридского «Реала» на правах свободного агента.