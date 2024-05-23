Полиция задержала мужчину за план массового нападения в день эстафеты олимпийского огня

Житель Франции, планировавший нападение на участников эстафеты олимпийского огня в Бордо в четверг, был задержан полицией, сообщает телеканал CNEWS.

Задержанный планировал совершить массовое убийство в день эстафеты. Он подтвердил свои намерения в полиции. Мужчина признался, что собирался совершить самоубийство после этого.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.