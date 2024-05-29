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Мамун — о россиянах на Олимпиаде-2024: больно слушать все эти заявления про бомжей

Мамун — о россиянах на Олимпиаде-2024: больно слушать все эти заявления про бомжей
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер об унизительности поездки российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париж в нейтральном статусе, как команда бомжей без флага, гимна и болельщиков.

«Для меня самое главное — это уважение. Я росла в такой семье, я тренировалась в таких условиях большую часть карьеры. Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других… Так нельзя, мне кажется», — сказала Мамун в выпуске YouTube-канала «Витя Кравченко».

На Олимпийских играх — 2024 в Париже российские спортсмены смогут выступить только в индивидуальных видах спорта, без государственного флага, гимна и иной национальной атрибутики. В конце марта 2024 года глава ВФХГ Ирина Винер заявила, что олимпийцы из России на этой Олимпиаде будут командой бомжей без флага, гимна и болельщиков.

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