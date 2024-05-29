Мамун — о россиянах на Олимпиаде-2024: больно слушать все эти заявления про бомжей

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер об унизительности поездки российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париж в нейтральном статусе, как команда бомжей без флага, гимна и болельщиков.

«Для меня самое главное — это уважение. Я росла в такой семье, я тренировалась в таких условиях большую часть карьеры. Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других… Так нельзя, мне кажется», — сказала Мамун в выпуске YouTube-канала «Витя Кравченко».

На Олимпийских играх — 2024 в Париже российские спортсмены смогут выступить только в индивидуальных видах спорта, без государственного флага, гимна и иной национальной атрибутики. В конце марта 2024 года глава ВФХГ Ирина Винер заявила, что олимпийцы из России на этой Олимпиаде будут командой бомжей без флага, гимна и болельщиков.