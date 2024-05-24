Представители частной охраны угрожают забастовками во время Олимпиады в Париже

Представители частной охраны во Франции готовы устроить бойкот во время проведения Олимпийских игр, чтобы улучшить условия труда, сообщает RMC Sport.

По данным источника, они хотят добиться повышения заработной платы. Во главе с профсоюзами, представители частной охраны угрожают забастовкой во время Олимпийских игр. Профсоюз сообщил о бессрочной забастовке и призывает к акциям в аэропорту Ниццы в связи с окончанием Каннского фестиваля.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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