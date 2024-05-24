Toyota Motor не будет продлевать спонсорский контракт с МОК

Автомобильная корпорация Toyota Motor решила выйти из числа спонсоров Олимпиады и не станет продлевать контракт с Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает Kyodo.

По данным агентства, компания была заинтересована в сохранении спонсорства Паралимпийских игр, однако такой вариант не устроил МОК.

Текущий контракт был заключён в 2015 году и был рассчитан до 2024-го. По данным Kyodo, сумма соглашения в общей сложности превышает 100 млрд иен (около $ 640 млн по текущему курсу). Toyota Motor предоставила в распоряжение организаторов Олимпиады в Париже более 3 тыс. автомобилей.

Решение выйти из числа спонсоров связывают с недовольством корпорации эффективностью использования выделенных средств.

В числе главных спонсоров Олимпийских игр по-прежнему числятся 15 корпораций, такие как Coca-Cola и Procter & Gamble. Японию, кроме Toyota Motor, представляют электротехническая компания Panasonic и производитель автомобильных шин Bridgestone.