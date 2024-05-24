«Вся Франция должна мобилизоваться». Известная теннисистка — о скандале вокруг ОИ-2024

Победительница Уимблдона-2013, французская теннисистка Марион Бартоли отреагировала на высказывание мэра Парижа Анн Идальго о «нападках» на Олимпийские игры – 2024.

«Я выросла на Олимпиаде 1992 года, которая проходила в Барселоне. Я по-настоящему осознала, что происходит. В принципе, Идальго, конечно, права. ОИ – это самый большой праздник в спорте высокого уровня и даже вне самого спорта. Это способ для французов объединиться вокруг спортсменов, вызвать энтузиазм у народа. Это немного похоже на чемпионат мира, за исключением того, что есть гораздо больше видов спорта, а во Франции это происходит раз в сто лет, так что, очевидно, мы должны этому радоваться.

Можно понять людей, которые не знают, как попасть домой и что делать с системой QR-кодов. Их уже несколько лет беспокоят планы движения в Париже… Но дело ещё и в том, что должен быть народный энтузиазм, в этом я согласна с Анн Идальго. Вся Франция должна быть мобилизована для поддержки этого крупного и глобального события, которое выдвинет нашу страну вперед в глазах мира», — приводит слова Бартоли RMC Sport.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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