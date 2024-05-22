В МОК отреагировали на обыски в оргкомитете Олимпиады 2026 года

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на обыски, произошедшие вчера, 21 мая, в штаб-квартире фонда зимних Олимпийских игр 2026 года. Ранее стало известно, что финансовой гвардией Италии ведётся расследование в отношении трёх руководителей, в том числе бывшего председателя правления Фонда, которому и было поручено проводить соответствующие Игры.

«МОК известно, что расследование не направлено против кого-либо из нынешних сотрудников оргкомитета. Мы также знаем, что оргкомитет оказал полную поддержку следователям и сотрудничает с ними», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

Ранее в Sky Sport Italia сообщили, что обвинение связано с выбором спонсоров и поставщиков в сфере технологических услуг для Олимпиады.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.