Олимпийские игры 2036 года пройдут в Катаре — Relevo

Столица Катара Доха примет Олимпийские игры 2036 года. Сейчас столица Катара согласовывает окончательные детали с Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщает Relevo.

Сейчас уже известно, что Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032 году летние Олимпийские игры встретит австралийский Брисбен.

Кандидатура Катара была рассмотрена, потому что Доха уже более 10 лет принимает крупные мировые мероприятия.

На счету столицы проведение чемпионата мира по гандболу в 2015 году, чемпионата мира по велоспорту в 2016 году, чемпионата мира по спортивной гимнастике в 2018 году, чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2019 году, чемпионата мира по мужскому футболу в 2022 году, Кубка мира по плаванию в 2024 году. В 2027 году столица примет чемпионат мира по баскетболу.