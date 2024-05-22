В США уверены, что в Париже хорошо организуют ОИ-2024 после провального матча финала УЕФА

Директор службы безопасности и поддержки спортсменов в США Николь Дил уверена, что после провального матча финала Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году организаторы Олимпийских игр — 2024 сделали выводы и учли ошибки.

«Я думаю, что они извлекли уроки из своего опыта, и это вселяет в меня уверенность. Они учатся и адаптируют свою безопасность к толпе. Например, я собираюсь спокойно садиться на футбольные трибуны на Олимпийских играх. Зрители сейчас очень отличаются от зрителей чемпионата мира или Лиги чемпионов. Я думаю, власти действительно отреагировали на это и поняли различия», — приводит слова Дил Daily Mail.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон не скрывает своего волнения по поводу повышенной угрозы безопасности из-за большого количества зрителей на предстоящей церемонии открытия. Ориентировочно 600 тыс. человек будут одновременно находиться на набережной Сены, и около 50 тыс. будут наблюдать за мероприятием из специально организованных точек.

Напомним, в 2022 году матч финала Лиги чемпионов УЕФА перенесли из Санкт-Петербурга в столицу Франции — Париж. Организация мероприятия оставляла желать лучшего. На улицах города проходили беспорядки, полиция применяла слезоточивый газ к болельщикам, которые пытались прорваться на стадион. Были и те, кто пытался попасть на матч без билетов, у других билеты оказались поддельными, некоторые получили порцию газа в лицо совсем без причины. Матч задержали на 37 минут.